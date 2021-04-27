|
Сотрудники милиции проверяют сообщения о минировании четырёх школ в Минске
Источник материала: ОНТ
В ГУВД Мингорисполкома сообщили о проведении проверки информации о минировании четырёх средних школ столицы,
На электронную почту администраций средних школ №144 (Красина, 65), №2 (Семеняко, 38), №51 (Дроздовича, 3) и №4 (Красноармейская, 11) сегодня были отправлены сообщения о заложенных взрывных устройствах.
Сотрудники милиции выехали в учебные заведения для проверки информации, также туда прибыли саперно-пиротехнические группы.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ГУВД Мингорисполкома сообщили о проведении проверки информации о минировании четырёх средних школ столицы, передаёт БЕЛТА. На электронную почту администраций...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)