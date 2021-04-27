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Сотрудники милиции проверяют сообщения о минировании четырёх школ в Минске

27.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сотрудники милиции проверяют сообщения о минировании четырёх школ в Минске

В ГУВД Мингорисполкома сообщили о проведении проверки информации о минировании четырёх средних школ столицы, передаёт БЕЛТА.

На электронную почту администраций средних школ №144 (Красина, 65), №2 (Семеняко, 38), №51 (Дроздовича, 3) и №4 (Красноармейская, 11) сегодня были отправлены сообщения о заложенных взрывных устройствах.

Сотрудники милиции выехали в учебные заведения для проверки информации, также туда прибыли саперно-пиротехнические группы.

Фото: БЕЛТА

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В ГУВД Мингорисполкома сообщили о проведении проверки информации о минировании четырёх средних школ столицы, передаёт БЕЛТА. На электронную почту администраций...
 
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