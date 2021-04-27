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В Италии в супермаркетах художники выставили свои работы
Источник материала: ОНТ
Высокое искусство – в супермаркете! В Италии владельцы художественных галерей разместили уникальные коллекции на продуктовых полках.
Всё дело в том, что музеи и выставочные залы в стране закрыты уже больше года. Пандемия нанесла серьёзный удар по культуре. Однако художники нашли решение, как обойти запреты. Свои произведения они выставляют прямо в магазине. На необычной выставке под названием «В корзину» представлены работы пяти авторов. Покупатели оказались приятно удивлены таким сюрпризом, а продажи в супермаркете-музее значительно выросли.
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Высокое искусство – в супермаркете! В Италии владельцы художественных галерей разместили уникальные коллекции на продуктовых полках. Всё дело в том, что музеи и...
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