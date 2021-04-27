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Кот помог собаке украсть лакомство и рассмешил всех (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео, в котором кот крадет лакомство, и оно достается собаке, опубликовал
В ролике кот ради своего друга – пса – похитил собачьи вкусняшки. Он залез на стол, где стояла банка с лакомством, открыл крышку и достал еду. Пес был очень доволен.
Комментаторов развеселило происходящее на видео: «Хвостатая банда», «Вот она — настоящая дружба!», «А пес коту что-нибудь достанет?», «Вороватые, но сообразительные».
Фото: Pixabay.com
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Видео, в котором кот крадет лакомство, и оно достается собаке, опубликовал ridus.ru. В ролике кот ради своего друга – пса – похитил собачьи вкусняшки. Он залез на стол,...
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