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Кот помог собаке украсть лакомство и рассмешил всех (ВИДЕО)

27.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Кот помог собаке украсть лакомство и рассмешил всех (ВИДЕО)

Видео, в котором кот крадет лакомство, и оно достается собаке, опубликовал ridus.ru.

В ролике кот ради своего друга – пса – похитил собачьи вкусняшки. Он залез на стол, где стояла банка с лакомством, открыл крышку и достал еду. Пес был очень доволен.

Комментаторов развеселило происходящее на видео: «Хвостатая банда», «Вот она — настоящая дружба!», «А пес коту что-нибудь достанет?», «Вороватые, но сообразительные».

Фото: Pixabay.com

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Видео, в котором кот крадет лакомство, и оно достается собаке, опубликовал ridus.ru. В ролике кот ради своего друга – пса – похитил собачьи вкусняшки. Он залез на стол,...
 
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