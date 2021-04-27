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Гороскоп на 28 апреля: Близнецам удастся продемонстрировать свои таланты, а Львы ощутят командный дух

27.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гороскоп на 28 апреля: Близнецам удастся продемонстрировать свои таланты, а Львы ощутят командный дух

Овны сегодня примут решение, которое давно не давало покоя. Для вас день наполнен удачными стечениями обстоятельств, приятными встречами и звонками.

Тельцы, результат ваших дел будет напрямую зависеть от стараний. Не исключены конфликты и споры. Подходите конструктивно к решению сложных вопросов.

У Близнецов складываются хорошие условия для изменений в любой сфере. На работе вы тоже добьётесь успеха: ваши таланты обязательно оценят.

Сегодня день подходит для того, чтобы Раки смогли разобраться с делами, которые давно откладывали. Прислушивайтесь к своей интуиции и сдерживайте эмоции.

Звёзды советуют Львам не торопить события и хорошо продумывать все решения. Возможны положительные изменения в вашем доме и семье. Отношения с коллегами улучшатся.

Девам же звёзды дарят шанс для новых возможностей в сфере финансов. У вас могут появиться дополнительные источники дохода. Тот, кто раньше вас недооценивал, изменит своё мнение.

Весы с лёгкостью сделают то, что запланировали. Общение с единомышленниками добавит вам положительных эмоций. Поездки будут удачными.

Скорпионам сегодня повезёт даже в мелочах. День подходит для крупных покупок, дружеских встреч и деловых переговоров. Окружающим людям понравится ваша искренность.

Превосходное чувство юмора не раз выручит в течение дня Стрельцов. Шутки помогут погасить конфликт и разрядить напряжённую обстановку. Вы великолепно продемонстрируете актёрские задатки.

Звёзды советуют Козерогам как можно проще относиться к происходящим событиям. Старайтесь идти по пути наименьшего сопротивления. Это поможет сохранить вашу нервную систему.

День подарит Водолеям приятные эмоции и создаст поводы для радости. Может исполниться ваше давнее желание. С особым вниманием отнеситесь к финансовой отчётности.

Рыбы намерены сделать всё самостоятельно и без посторонней помощи. Только не принимайте решения на эмоциях. Начните с малого, серьёзные дела решатся в течение дня постепенно.

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Овны сегодня примут решение, которое давно не давало покоя. Для вас день наполнен удачными стечениями обстоятельств, приятными встречами и звонками. Тельцы,...
 
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