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ЦИК: Референдум по Конституции запланирован на январь-февраль 2022 года
Источник материала: ОНТ
Референдум по изменениям в Конституции Республики Беларусь запланирован на январь-февраль будущего года,
Напомним, что о начале работы над изменениями в Конституции Республики Беларусь Александр Лукашенко
По информации Центральной избирательной комиссии Беларуси, референдум по Конституции планируется провести в начале 2022 года.
Фото: БЕЛТА
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Референдум по изменениям в Конституции Республики Беларусь запланирован на январь-февраль будущего года, сообщает Пресс-служба Президента. Напомним, что о...
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