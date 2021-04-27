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ЦИК: Референдум по Конституции запланирован на январь-февраль 2022 года

27.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

ЦИК: Референдум по Конституции запланирован на январь-февраль 2022 года

Референдум по изменениям в Конституции Республики Беларусь запланирован на январь-февраль будущего года, сообщает Пресс-служба Президента.

Напомним, что о начале работы над изменениями в Конституции Республики Беларусь Александр Лукашенко объявил на VI Всебелорусском народном собрании.

По информации Центральной избирательной комиссии Беларуси, референдум по Конституции планируется провести в начале 2022 года.

Фото: БЕЛТА


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Референдум по изменениям в Конституции Республики Беларусь запланирован на январь-февраль будущего года, сообщает Пресс-служба Президента. Напомним, что о...
 
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