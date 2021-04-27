ЦИК: Референдум по Конституции запланирован на январь-февраль 2022 года

Источник материала: ОНТ

Референдум по изменениям в Конституции Республики Беларусь запланирован на январь-февраль будущего года, сообщает Пресс-служба Президента.

Напомним, что о начале работы над изменениями в Конституции Республики Беларусь Александр Лукашенко объявил на VI Всебелорусском народном собрании.

По информации Центральной избирательной комиссии Беларуси, референдум по Конституции планируется провести в начале 2022 года.

Фото: БЕЛТА





Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram