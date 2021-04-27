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Домашние блюда из СССР, которые напомнят о детстве. Спорим, вы обожали 4-й номер!

27.04.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Домашние блюда из СССР, которые напомнят о детстве. Спорим, вы обожали 4-й номер!

У каждого, кто вырос в советские времена, бывает ностальгия по той эпохе. Ведь думать о детстве порой так приятно! Эти воспоминания неразрывно связаны с любимыми рецептами наших мам и бабушек. Сейчас многие из таких блюд смело можно назвать деликатесами. Давайте вспомним, какие вкусности готовили в то время.

1. Закуска с плавленными сырками

Фото с сайта zen.yandex.ru/media/id

У нее очень простой состав, готовилась она быстро, поэтому спасала, когда требовался перекус, и отлично подходило к случаю, если неожиданно нагрянут гости.
Готовилась закуска так: плавленые сырки и вареные яйца натирали на мелкой терке, добавляли размягченное сливочное масло и пропущенный через пресс чеснок. Заправляли майонезом.
Закуску подавали как самостоятельно, так и на ломтиках хлеба, или помидора.

2. Рулетики из ветчины с сырной начинкой

Фото с сайта vkusnogotovlu.ru

Классика советского праздничного стола! Блюдо любили как взрослые, так и дети.

Чтобы его приготовить, натирали твердый сыр на мелкой терке, чеснок пропускали через пресс, мелко нарезали зелень – лук, укроп, петрушку. Заправляли массу майонезом, выкладывали ее на тонкий ломтик ветчины и заворачивали. Просто объедение!

3. Бутерброды со шпротами

Фото: izuminka.net

Без них не обходилось ни одно застолье. Аппетитный, копчёный вкус шпрот отлично сочетался с черным хлебом и огурчиком.
Для семейных посиделок готовить такие бутерброды можно было просто с хлебом, шпротами, зеленым луком или свежим огурцом, который в зимнее время заменяли на маринованный. Для застолий, как правило, ломтики хлеба немного поджаривали, намазывали майонезом и тертым вареным яйцом, наверх выкладывали шпроты и огурцы.

4. Мясо по-французски

Фото с сайта easydine.ru

Какой праздник или выходной день без этого горячего, сытного блюда! Аппетитное, под пышной сырной шапкой мясо никого не оставляло равнодушным и было любимым горячим блюдом у детей.
Готовилось оно просто и получалось даже у неопытных хозяек. Мясо нарезалось на куски толщиной 1 см, отбивалось, выкладывалось на противень. Его солили и перчили с одной стороны, наверх выкладывали нарезанный тонкими кольцами лук, затем – натертый на крупной терке сыр. Покрывали все майонезом и запекали до золотистой корочки в духовке при 180°C. С картошечкой и соленьями – просто пальчики оближешь!

5. Салат «Мимоза»

Фото: ecocook.su

«Мимоза» с консервированной рыбой – культовый, классический, советский салат. Блюдо вызывает приятные воспоминания из детства, когда мама или бабушка готовили его на новогодний стол.
Традиционный рецепт салата читайте здесь.

6. Салат «Пассажирский»

Фото с сайта cook-s.ru

Простое блюдо, которое пришло в поваренные блокноты советских хозяек из вагонов-ресторанов. Там, как правило, подавали этот сытный салат, отсюда и его название.
Как его готовили: печень обжаривали, нарезали соломкой ее и соленые огурцы. Обжаривали до мягкости нарезанный кольцами лук и морковь, тертую на крупной терке. Всё соединяли в салатнике, солили и заправляли майонезом. Вкусно!

7. Пирожное «Картошка»

 Фото: sladkiexroniki.ru

Любимое лакомство советских детей! Его продавали в магазинах и кафе, подавали в ресторанах. Готовили его, конечно же, и дома. Рецепт был очень простым, выпекать пирожное не требовалось.
Проверенный рецепт читайте здесь.

8. Торт «Муравейник»

Фото: chudo-povar.com

В СССР этот торт был популярным праздничным угощением. Сочетание песочного теста и вареной сгущенки создавало настоящую магию. Еще одно преимущество блюда в том, что оно получалось даже у школьника.
Как его готовили: смешивали 200 г растопленного сливочного масла, 100 г сахара, 2 взбитых яйца, 3-4 стакана муки, 1 ч. л. соды, погашенной уксусом. Замешивали тесто. Оно должно было постоять в холодильнике 30-40 мин. Затем его пропускали через мясорубку, и длинные кучерявые полоски теста выкладывали сразу на противень, ставили в разогретую до 190°C духовку, выпекали около 30 мин. до золотистого цвета. Затем остужали, разламывали на кусочки и смешивали с кремом (100 г сливочного масла нужно было смешать с банкой вареной сгущенки). Складывали торт горкой, в форме муравейника.

9. Шоколадная колбаса

Фото: с сайта еat-me.ru

Наши мамы и бабушки готовили такое блюдо, когда изобилия в магазинах не было. Этот десерт многие помнят до сих пор, хотя для его приготовления использовались самые простые продукты.
Рецепт тающей во рту шоколадной колбасы читайте здесь.

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У каждого, кто вырос в советские времена, бывает ностальгия по той эпохе. Ведь думать о детстве порой так приятно! Эти воспоминания неразрывно связаны с любимыми...
 
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