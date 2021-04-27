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Белорусы не смогут ввозить автомобили Škoda через РФ

27.04.2021 13:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Граждане Беларуси не смогут ввозить в страну автомобили Škoda через таможенную границу ЕАЭС. Это следует из разъяснения Государственного таможенного комитета относительно автомобилей Škoda, запрещенных к ввозу постановлением Совмина №240 от 23 апреля 2021 г.

"Таможенные органы не будут оформлять и давать разрешение на выпуск в свободное обращение (либо выпуск для внутреннего потребления) запрещенных транспортных средств, если они будут ввозиться в Беларусь через таможенную границу ЕАЭС. Кроме того, работники таможни не будут регистрировать уплату утилизационного сбора в отношении запрещенных автомобилей, в том числе ввозимых в республику из государств — членов ЕАЭС", - говорится в комментарии ГТК.

При этом запрет не распространятся на ввозимые товары для личного пользования, а также на транспортные средства, зарегистрированные в государствах — членах ЕАЭС либо временно ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС, в том числе для личного пользования.

Как сообщалось, с 5 мая 2021 года начнет действовать постановление Совмина от 23 апреля 2021 г. № 240 «О применении специальных мер», в котором указан перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси. В этом списке фигурируют товары групп компаний Liqui Moly, Škoda Auto и Beiersdorf (торговые марки Nivea, Eucerin, La Prairie, Labello, Hansaplast, Florena, 8X4, Skin Stories, Gammon, Tesa, Chaul, Copperone, Hidrofugal, Stop the water while using me).

 
 
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Граждане Беларуси не смогут ввозить в страну автомобили Škoda через таможенную границу ЕАЭС. Это следует из разъяснения Государственного таможенного комитета...
 
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