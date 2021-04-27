Министр обороны Беларуси назвал основные источники угроз для стран ОДКБ









"При обмене мнениями министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин довел позицию белорусской стороны по данной теме. Главой белорусской военной делегации было отмечено, что основными источниками угроз для государств – членов организации является деятельность западных государств по наращиванию коалиционных и национальных военных потенциалов при активном расширении военного присутствия США в Европе", - говорится в сообщении на сайте Минобороны.





Кроме того, по мнению Хренина, к таким угрозам относятся неурегулированные вооруженные конфликты, в первую очередь в Сирии и Афганистане, а также сохраняющийся высокий уровень международного терроризма и религиозного экстремизма.





Также министр отметил наиболее актуальные проблемы, которые присущи Восточно-европейскому региону: развязывание масштабной информационной войны, деструктивная деятельность Запада по дестабилизации и расшатыванию ситуации на постсоветском пространстве, неурегулированные конфликты и цветные революции.





"Особое внимание участников заседания также было обращено на действия представителей оппозиции, которые под контролем своих западных руководителей попытались свергнуть в Республике Беларусь конституционный строй и организовать государственный переворот посредством физического устранения высших должностных лиц государства", - уточнили в Минобороны.

пишет interfax.by. В ведомстве подчеркнули, что проведение данного мероприятия позволило обменяться мнениями по вопросам военной безопасности в регионах организации, а также обсудить и принять решения, которые будут направлены на развитие военной составляющей ОДКБ,interfax.by.







