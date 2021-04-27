Таможенный комитет разъяснил, как будут работать белорусские санкции по Skoda





В комитете отдельно отметили, что не будут оформлять Skoda в других случаях и не станут пускать их «в свободное обращение». Также нельзя будет регистрировать уплату утильсбора на Skoda, в том числе при ввозе из государств — членов ЕАЭС. То есть в страну нельзя ввезти и те машины запрещенного бренда, сборка которых осуществляется в России, если это не временный ввоз для личного пользования.



