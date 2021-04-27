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Таможенный комитет разъяснил, как будут работать белорусские санкции по Skoda
Источник материала: Партизан
Государственный таможенный комитет Беларуси пояснил, что санкции против Skoda и других товаров вступят в силу 5 мая. С этого времени можно будет въезжать на автомобилях Skoda, которые уже зарегистрированы в государствах — членах ЕАЭС. То же самое касается временно ввозимых машинах, в том числе для личного пользования.
В комитете отдельно отметили, что не будут оформлять Skoda в других случаях и не станут пускать их «в свободное обращение». Также нельзя будет регистрировать уплату утильсбора на Skoda, в том числе при ввозе из государств — членов ЕАЭС. То есть в страну нельзя ввезти и те машины запрещенного бренда, сборка которых осуществляется в России, если это не временный ввоз для личного пользования.
Также таможня подтвердила, что санкции не касаются ввоза продукции Nivea и Liqui Moly для личных нужд. Такая норма есть в постановлении Совмина о санкциях,
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Государственный таможенный комитет Беларуси пояснил, что санкции против Skoda и других товаров вступят в силу 5 мая. С этого времени можно будет въезжать на...
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