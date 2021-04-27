В НАСА подготовятся к столкновению астероида с Землей

Изображение: NASA, International Space Station Expedition 59





Масштабные исследования проведут ученые Лаборатории реактивного движения (JPL), входящей в состав НАСА. Учения позволят специалистам национального управления и соответствующих организаций в других странах выработать план, который поможет избежать столкновений с небесными телами или минимизировать ущерб от подобных инцидентов. Исследование начнется 26 апреля — вместе с открытием мероприятия IAA Planetary Defense Conference — и продлится в течение пяти дней.





«Каждый раз, когда мы участвуем в учениях такого рода, мы узнаем больше о том, кто окажется ключевыми фигурами в случае бедствия», — заявил специалист НАСА по планетарной защите Линдли Джонсон (Lindley Johnson). По словам специалиста, именно подготовка и согласованность действий уполномоченных органов по всему миру поможет избежать катастрофы.





26 апреля участники конференции IAA Planetary Defense Conference должны объявить об учебной тревоге, информирующей об опасном сближении Земли и некого астероида. В течение пяти дней специалисты займутся планированием траектории небесного тела и разработают шаги по устранению угрозы. По словам ученых, в будущем подобная тревога будет поднята каждый раз, когда вероятность столкновения Земли с определенным небесным телом составит как минимум 1 к 100.





В ходе конференции участники мероприятия также обсудят запуск космического аппарата DART (Double Asteroid Redirection Test), который состоится до конца 2021 года. С помощью DART НАСА протестирует возможность использования кинетического удара для изменения траектории астероидов.



