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Видеофакт. Тихановская прибыла на встречу с президентом Австрии. Эффектный выход
27.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Народный лидер Беларуси во вторник встречается в Вене с австрийским президентом Александером Ван дер Белленом.
Фото: телеграм-канал Светланы Тихановской
Видео Белсат
Напомним, лидер Австрии не отправил после президентских выборов в Беларуси поздравительную телеграмму Александру Лукашенко, а австрийский МИД осудил насилие после выборов, которые не отвечали международным стандартам и рекомендациям БДИПЧ ОБСЕ.
На этой неделе Светлана Тихановская посещает с официальным визитом Австрию (26-28 апреля) и Италию (29-30 апреля).
В Вене на встречах с канцлером Себастьяном Курцем планируется обсудить пути выхода Беларуси из кризиса, а также возможное посредничество Австрии в организации диалога.
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Народный лидер Беларуси встречается в Вене с австрийским президентом Александером Ван дер Белленом.
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