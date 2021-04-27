Видеофакт. Тихановская прибыла на встречу с президентом Австрии. Эффектный выход

Источник материала: Салiдарнасць

Народный лидер Беларуси во вторник встречается в Вене с австрийским президентом Александером Ван дер Белленом.





Фото: телеграм-канал Светланы Тихановской

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Напомним, лидер Австрии не отправил после президентских выборов в Беларуси поздравительную телеграмму Александру Лукашенко, а австрийский МИД осудил насилие после выборов, которые не отвечали международным стандартам и рекомендациям БДИПЧ ОБСЕ.

На этой неделе Светлана Тихановская посещает с официальным визитом Австрию (26-28 апреля) и Италию (29-30 апреля).

В Вене на встречах с канцлером Себастьяном Курцем планируется обсудить пути выхода Беларуси из кризиса, а также возможное посредничество Австрии в организации диалога.