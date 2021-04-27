Политика Запада в отношении России: движение все в той же колее

Источник материала: Sputnik Беларусь

Чехия, Латвия, Литва высылают российских дипломатов; следом Польша созвала онлайн-совещание Вышеградской группы "по российскому вопросу", на которой премьеры стран-участниц приняли декларацию в поддержку Чехии; Румыния объявила персоной нон грата помощника военного атташе России; Италия обиделась на ответную высылку Москвой своего дипломата; Великобритания увеличила санкционный список россиян еще на 14 человек. И это далеко не полный перечень событий.

Впрочем, Россия не остается в долгу. С крайне "ядовитым" заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров, который заподозрил Чехию в нарушении норм международных соглашений. В частности, речь про договор о торговле оружием – уж слишком "путанные" и "эмоциональные, не очень вменяемые" заявления выдает Прага по поводу тех самых складов оружия во Врбетице, где имели место взрывы в 2014 году.

Как спецагенты? Опять спецагенты?..

Происходящее вызывает двойственные чувства. С одной стороны, невозможно не отметить существенное ужесточение позиции российских властей по сравнению с событиями середины 2010-х. Тогда очень многих раздражала подчеркнуто умиротворительная риторика Москвы из серии "Ребята, давайте жить дружно", в которой некоторые даже умудрялись разглядеть готовность к уступкам и просто пораженчество. Так что в текущих обстоятельствах публичная резкость Москвы вызывает довольно широкую общественную поддержку.

С другой стороны, в самой России хватает недовольных граждан, которым кажется недостаточной нынешняя жесткость Кремля – просто потому, что Запад демонстрирует такой уровень абсурда и русофобии, что видится ненужным и бесполезным продолжение любого, даже самого накаленного диалога. В сложившейся ситуации им кажется наиболее правильным полный отказ от какого бы то ни было взаимодействия и диалога с Западом, вплоть до разрыва дипотношений – пока та сторона не вернется в разум и вменяемость.

Подобную позицию вполне можно понять. О чем и зачем разговаривать с государствами, множащими байки про двух незаменимых "спецагентов Петрова и Боширова", которые и Скрипалей в Англии травят, и оружейные склады в Чехии взрывают, а также про удивительное боевое отравляющее вещество "Новичок", массово применяемое Кремлем, но не способное никого убить?

Так что на уровне эмоций подобные соображения вполне понятны, вот только при рациональном рассмотрении верными они от этого не становятся.

В интернет-дискуссиях существует явление, называемое "Закон Годвина". Согласно ему, кто первый сравнил оппонентов с нацистами или Гитлером, тот проиграл – просто потому, что обращение к данному аргументу означает, что у спорщика не осталось иных доводов.

Что-то подобное можно сказать и про политику: разрыв дипотношений – это самый последний инструмент во внешнеполитическом наборе (дальше остаются самые радикальные варианты, вроде военных). И он чаще свидетельствует о слабости страны, которая к нему прибегла, нежели о ее силе.

И если посмотреть на ситуацию именно с точки зрения этого самого внешнеполитического набора инструментов, находящегося в распоряжении всех участвующих сторон, то происходящее предстает в весьма любопытном и много проясняющем свете.

Россия играет в долгую

Суть в том, что Запад просто исчерпал свои возможности давления на Россию – и теперь вынужден прибегать к шагам, которые выглядят как минимум странно, а как максимум – тяжелым бредом. Нет, разумеется, в теории имеется еще масса действий и решений, которые можно было бы использовать против Москвы, но очевидно, что в приложении к реальности для западных партнеров они неприемлемы.

Пожалуй, наиболее ярким примером тут может служить ситуация с пресловутой системой международных платежей SWIFT. Уже много лет определенные силы призывают отключить от нее Россию. За это время Российская Федерация построила собственную систему финансовой связи, в результате чего, даже если такое отключение произойдет, оно не повлечет роковых последствий. Тем не менее, несмотря на все кризисы и обвинения Москвы в самых фантасмагорических преступлениях, от SWIFT ее Запад никак не отключает. Судя по всему, ему очень жалко денег, которые он при этом потеряет.

Можно только догадываться, чем Штаты и Европа руководствовались, когда в 2014 году, при возникновении кризиса в отношениях с РФ, зашли сразу с самых тяжелых козырей, что были в их распоряжении. Причем это касается как истерического уровня медийно-политической русофобии, так и конкретных антироссийских шагов, вроде секторальных санкций, которые действительно были болезненны в момент ввода для определенных отраслей российской экономики, однако сейчас ситуация несколько поменялась.

Во многом именно этим объясняется нынешняя странная, выглядящая со стороны бессмыслицей западная политика, в которой сочетается агрессивная риторика, нелепые обвинения и – необременительные для Москвы рестрикции. Запад просто исчерпал приемлемые для себя меры воздействия на Россию и вынужден который год бежать по старой колее, с каждым разом выглядя все смехотворнее и просто глупее.

При этом в арсенале России остается куда больший запас инструментов. Не в последнюю очередь это связано и с тем, что российское государственное руководство не спешит сразу бросать на стол мировой политики все имеющиеся в его распоряжении козыри, а предпочитает разыгрывать идущую политическую партию в долгую.

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