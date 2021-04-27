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Шойгу: только ленивый не присоединился к хору обвинений РФ по любому поводу
27.04.2021 13:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 апр – Sputnik. Только ленивый не присоединился к обвинениям России по любому поводу: то учения не нравятся, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает, заявил Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ.
"А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории", – сказал Шойгу на заседании в Душанбе во вторник.
© Sputnik / Алексей Витвицкий
По его словам, подобные предупреждения в России не приемлют и намерены делать все, чтобы обеспечить безопасность границ.
Напомним, западные страны в последнее время неоднократно "выражали обеспокоенность" из-за якобы агрессивных действий со стороны России на Украине. В Вашингтоне прямо заявили о "российской агрессии", комментируя передвижения войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины.
Угроза со стороны НАТО
Как отметил Шойгу, действия США и НАТО в Европе провоцируют рост военной опасности и повышение боевой готовности войск.
"Подогреваются националистические настроения в Украине, что провоцирует вооруженный конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах", – подчеркнул он.
© AFP 2020 / PATRIK STOLLARZ
По его словам, Россия приняла ответные меры в ответ на угрожающую деятельность оппонентов.
"Продолжаем внимательно отслеживать обстановку, ход переброски и развертывания сил НАТО в Европе в рамках учений "Defender Europe", – сообщил Шойгу.
Также в России наблюдают переброску 53-й пехотной бригады 29-й дивизии войск национальной гвардии США, которые прибыли в албанский порт Дуррес несколько дней назад.
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При этом Россия и дальше будет делать все, что считает нужным, для обеспечения безопасности своих границ.
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