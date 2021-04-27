Шойгу: только ленивый не присоединился к хору обвинений РФ по любому поводу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 апр – Sputnik. Только ленивый не присоединился к обвинениям России по любому поводу: то учения не нравятся, то возвращение войск в пункты постоянной дислокации раздражает, заявил Сергей Шойгу на заседании Совета министров обороны стран-участниц ОДКБ.

"А кто-то решил нас предупредить о последствиях нашей активности на нашей же территории", – сказал Шойгу на заседании в Душанбе во вторник.

По его словам, подобные предупреждения в России не приемлют и намерены делать все, чтобы обеспечить безопасность границ.

Напомним, западные страны в последнее время неоднократно "выражали обеспокоенность" из-за якобы агрессивных действий со стороны России на Украине. В Вашингтоне прямо заявили о "российской агрессии", комментируя передвижения войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины.

Угроза со стороны НАТО

Как отметил Шойгу, действия США и НАТО в Европе провоцируют рост военной опасности и повышение боевой готовности войск.

"Подогреваются националистические настроения в Украине, что провоцирует вооруженный конфликт на Донбассе, в том числе в приграничных с Россией районах", – подчеркнул он.

По его словам, Россия приняла ответные меры в ответ на угрожающую деятельность оппонентов.

"Продолжаем внимательно отслеживать обстановку, ход переброски и развертывания сил НАТО в Европе в рамках учений "Defender Europe", – сообщил Шойгу.

Также в России наблюдают переброску 53-й пехотной бригады 29-й дивизии войск национальной гвардии США, которые прибыли в албанский порт Дуррес несколько дней назад.

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