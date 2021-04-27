Лукашенко поручил за пять лет восстановить пострадавшие от аварии на ЧАЭС регионы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко посетил городской поселок Брагин – он расположен в 46 километрах от Чернобыльской станции. Президент пообещал создать завершающую программу по ликвидации последствий аварии. Подробности в материале корреспондента «МИР 24» Ольги Забелич.

У памятника Василию Игнатенко в центре Брагина всегда живые цветы. Сегодня – много людей. О подвиге белоруса написаны десятки статей, созданы фильмы. Его пожарная бригада остановила огонь на кровле четвертого энергоблока. Сократила масштаб Чернобыльской трагедии. Василию Игнатенко это стоило жизни. Через месяц его не стало.

«Среди ликвидаторов на Чернобыльской атомной станции 115 тысяч белорусов. Они знали, что работать придется в условиях смертоносного воздействия радиации, что велик риск очередного взрыва, и, тем не менее, шли на объект и выполняли свой долг», – заявил Александр Лукашенко.

У человеческой жизни нет цены, а вот денежный ущерб от трагедии составил почти 33 годовых бюджета Беларуси на момент аварии. Четверть земель в одночасье стали непригодными для жизни. Лукашенко рассказал: возродить эту территорию для него было одним из самых сложных и важных решений.

«Нам советовали закрыть эту часть страны на замок. Но чернобыльский удар, наоборот, сплотил белорусов в стремлении сохранить этот край, сделал нас сильнее. Я рад встречаться сегодня с теми людьми, с которыми четверть века назад здесь столкнулся. Они были молодыми, сейчас им некоторым за 80. И счастлив, что они живы», – подчеркнул Лукашенко.

Сегодня в Брагине четыре с половиной тысячи жителей. Переезжают в районный центр и из соседних деревень. Президент такую миграцию поддерживает и предлагает активно выделять землю под жилую застройку. Это станет шестой, завершающей частью госпрограммы по возрождению загрязненных территорий.

«Надо благоустраивать вот такие поселки и агрогородки. Мы не задействуем уже деревни бывших колхозов и совхозов. Уже люди будут жить в районных центрах и агрогородках. И не надо забывать все-таки про местное сырье. Природный газ дешевым не будет. Местных видов топлива предостаточно, плюс электричество. Надо проводить», – отметил президент.

Президент отметил, что уже сейчас нужно заниматься масштабным восстановлением лесов, на это уйдут годы. А еще искать инвесторов для создания на юге страны современных предприятий по деревообработке. Президент и сроки обозначил – пять лет.

Александр Лукашенко также принял участие в закладке «Аллеи памяти» в центре Брагина, на которой символично высадили 35 кленов.

Сегодня в полночь на телеканале «МИР» смотрите специальный выпуск новостей, посвященный аварии на Чернобыльской АЭС. А сразу после него – документальный фильм «Чернобыль. Горечь полыни».