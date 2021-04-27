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Лукашенко поручил за пять лет восстановить пострадавшие от аварии на ЧАЭС регионы
27.04.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко посетил городской поселок Брагин – он расположен в 46 километрах от Чернобыльской станции. Президент пообещал создать завершающую программу по ликвидации последствий аварии. Подробности в материале корреспондента «МИР 24» Ольги Забелич.
У памятника Василию Игнатенко в центре Брагина всегда живые цветы. Сегодня – много людей. О подвиге белоруса написаны десятки статей, созданы фильмы. Его пожарная бригада остановила огонь на кровле четвертого энергоблока. Сократила масштаб Чернобыльской трагедии. Василию Игнатенко это стоило жизни. Через месяц его не стало.
У человеческой жизни нет цены, а вот денежный ущерб от трагедии составил почти 33 годовых бюджета Беларуси на момент аварии. Четверть земель в одночасье стали непригодными для жизни. Лукашенко рассказал: возродить эту территорию для него было одним из самых сложных и важных решений.
«Нам советовали закрыть эту часть страны на замок. Но чернобыльский удар, наоборот, сплотил белорусов в стремлении сохранить этот край, сделал нас сильнее. Я рад встречаться сегодня с теми людьми, с которыми четверть века назад здесь столкнулся. Они были молодыми, сейчас им некоторым за 80. И счастлив, что они живы», – подчеркнул Лукашенко.
Сегодня в Брагине четыре с половиной тысячи жителей. Переезжают в районный центр и из соседних деревень. Президент такую миграцию поддерживает и предлагает активно выделять землю под жилую застройку. Это станет шестой, завершающей частью госпрограммы по возрождению загрязненных территорий.
«Надо благоустраивать вот такие поселки и агрогородки. Мы не задействуем уже деревни бывших колхозов и совхозов. Уже люди будут жить в районных центрах и агрогородках. И не надо забывать все-таки про местное сырье. Природный газ дешевым не будет. Местных видов топлива предостаточно, плюс электричество. Надо проводить», – отметил президент.
Президент отметил, что уже сейчас нужно заниматься масштабным восстановлением лесов, на это уйдут годы. А еще искать инвесторов для создания на юге страны современных предприятий по деревообработке. Президент и сроки обозначил – пять лет.
Александр Лукашенко также принял участие в закладке «Аллеи памяти» в центре Брагина, на которой символично высадили 35 кленов.
Сегодня в полночь на телеканале «МИР» смотрите специальный выпуск новостей, посвященный аварии на Чернобыльской АЭС. А сразу после него – документальный фильм «Чернобыль. Горечь полыни».
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Президент Беларуси также принял участие в закладке «Аллеи памяти» в центре Брагина, на которой символично высадили 35 кленов.
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