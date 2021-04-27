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Серьезное ДТП на гомельской трассе. Свидетель: «МЧС уже подъезжало, видел две скорые на маяках» (видео)
Источник материала: Onliner
Наш читатель с ником AlexVip рассказал корреспонденту Onliner, что видел последствия серьезного ДТП на трассе М5 (Минск — Гомель). «МЧС подъезжало, далее видел две скорые на маяках, ехали со стороны Гомеля», — сообщил он.
По всей видимости, на перекрестке столкнулись два легковых автомобиля, один из них — Geely Altas.
(будет дополнено)
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Серьезное ДТП на гомельской трассе. Свидетель: «МЧС уже подъезжало, видел две скорые на маяках» (видео)
Наш читатель с ником AlexVip рассказал корреспонденту Onliner, что видел последствия серьезного ДТП на трассе М5 (Минск — Гомель). «МЧС подъезжало, далее видел две скорые...
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