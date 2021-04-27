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Знаменитую усадьбу в поселке Желудок изъяли у владельца и снова попытаются продать

27.04.2021 13:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Дворцово-парковый комплекс Святополк-Четвертинских, который находится в поселке Желудок, скоро выставят на аукцион. Предыдущий владелец за несколько лет так и не смог привести усадьбу в надлежащий вид, и она продолжила разрушаться. Ее изъяли у горе-собственника в ноябре прошлого года и теперь снова попытаются продать кому-то, кто сможет о ней позаботиться и наконец-то восстановить. Об этом рассказал на своей странице в Facebook глава Гродненского облисполкома Владимир Караник.

Комплекс бывшего дворца — он сам, флигель, кузница, хозяйственные постройки, остатки бывшего парка — внесен в список историко-культурных ценностей Беларуси. История у него долгая и местами печальная. Построил его в 1907 году Людвиг Святополк-Четвертинский по проекту известного польско-итальянского архитектора Владислава Маркони, комплекс имел черты необарокко. До 1939 года усадьба была центром большого семейного имения.

Знаменитую усадьбу в поселке Желудок изъяли у владельца и снова попытаются продать

С 1941 по 1944 год здесь размещался немецкий военный госпиталь. В начале 1960-х годов дворец был передан войсковой части противовоздушной обороны. К этому времени относятся постройки солдатского магазина, сторожек и железобетонного забора, огородившего большую часть усадьбы. Во дворце был устроен клуб, по некоторым данным, здесь же проживали офицерские семьи.

Знаменитую усадьбу в поселке Желудок изъяли у владельца и снова попытаются продать

К 1992 году войсковая часть была расформирована. Усадебный комплекс передали одному из подразделений Национальной академии наук Беларуси.

«Хозяйственная деятельность на протяжении более 20 лет была ограничена съемками нескольких кинофильмов и музыкальных клипов. Наибольшую известность получила лента „Масакра“ о медведе-оборотне, созданная по мотивам старобелорусских легенд. К сожалению, наибольшее разрушение дворцу и окружающим его постройкам принесло именно это время», — пишет Владимир Караник.

Знаменитую усадьбу в поселке Желудок изъяли у владельца и снова попытаются продать
В 2014 году дворцово-парковый комплекс в Желудке перешел к новому владельцу. Была надежда, что он наконец его восстановит и на языке чиновников «вовлечет в хозяйственный оборот». Увы, не случилось.

«В 2015—2018 годах при проверке прокуратурой района соблюдения законодательства об охране историко-культурного наследия было выявлено, что техническое состояние комплекса неудовлетворительное, а собственник объекта не предпринимает должных мер по его сохранению и обеспечению безопасности граждан, находящихся на территории объекта», — продолжает глава Гродненского облисполкома.

Знаменитую усадьбу в поселке Желудок изъяли у владельца и снова попытаются продать

В 2019 году прокуратура Щучинского района предъявила к собственнику иск об изъятии историко-культурной ценности. В сентябре 2020 года местный суд его удовлетворил.

После оценки усадьбы специалистами ее планируется снова выставить на аукцион. Власти области надеются, что комплекс все-таки обретет инвестора и станет еще одним интересным туристическим объектом на карте Беларуси.

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Дворцово-парковый комплекс Святополк-Четвертинских, который находится в поселке Желудок, скоро выставят на аукцион. Предыдущий владелец за несколько лет так и не...
 
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