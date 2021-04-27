Таможня не разрешила ввезти в Беларусь 500 деревянных бит: их посчитали холодным оружием (видео)

Источник материала: Onliner

Брестские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения на территорию ЕАЭС 500 бит, признанных экспертами холодным оружием. Перевозить его можно только при наличии разрешительных документов, передает брестская таможня.

Грузовой Mersedes ехал из Украины в Беларусь со сборным грузом, среди которого были деревянные биты. На контроле таможенники обратили внимание, что они «имеют признаки предметов, возможно, ограниченных к перемещению через таможенную границу».

«Согласно представленным водителем, гражданином Украины, документам товар был заявлен как сувенирная продукция и следовал в адрес фирмы-получателя в Минский район. Предположения таможенников были подтверждены заключением эксперта брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз, согласно которому товар относится к категории холодного оружия, ограниченного ко ввозу на территорию ЕАЭС», — сообщила пресс-служба таможни.

Биты забрали до решения суда. Брестская таможня проводит проверку.