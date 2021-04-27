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Таможня не разрешила ввезти в Беларусь 500 деревянных бит: их посчитали холодным оружием (видео)
Источник материала: Onliner
Брестские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения на территорию ЕАЭС 500 бит, признанных экспертами холодным оружием. Перевозить его можно только при наличии разрешительных документов,
Грузовой Mersedes ехал из Украины в Беларусь со сборным грузом, среди которого были деревянные биты. На контроле таможенники обратили внимание, что они «имеют признаки предметов, возможно, ограниченных к перемещению через таможенную границу».
«Согласно представленным водителем, гражданином Украины, документам товар был заявлен как сувенирная продукция и следовал в адрес фирмы-получателя в Минский район. Предположения таможенников были подтверждены заключением эксперта брестского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз, согласно которому товар относится к категории холодного оружия, ограниченного ко ввозу на территорию ЕАЭС», — сообщила пресс-служба таможни.
Биты забрали до решения суда. Брестская таможня проводит проверку.
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Брестские таможенники пресекли попытку незаконного перемещения на территорию ЕАЭС 500 бит, признанных экспертами холодным оружием. Перевозить его можно только при...
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