ГАИ продемонстрировала базу данных, в которой видны данные о ТО и страховке

Источник материала: Onliner

По словам замначальника ГУГАИ Александра Занимона, с начала года на техосмотр приехало больше ТС, чем за весь 2020-й. Из общего массива в начале марта доходило до 50 процентов авто без ТО, сейчас цифра снижается существенно. Это около 18—20 процентов. Во многом благодаря новостям о фотофиксации. Продемонстрировали и как выглядит база ТС.

В ГАИ заверяют: данные базы может видеть любой инспектор с помощью планшета. Помимо сведений о собственнике, типе кузова и других данных, указанных в техпаспорте, в базе есть сведения о страховке, ТО и наличии розыска.

Чтобы убедиться в работе системы, автор этой заметки передал сотрудникам техпаспорт для проверки. И вот результаты:



