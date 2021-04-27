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ГАИ продемонстрировала базу данных, в которой видны данные о ТО и страховке

27.04.2021 13:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По словам замначальника ГУГАИ Александра Занимона, с начала года на техосмотр приехало больше ТС, чем за весь 2020-й. Из общего массива в начале марта доходило до 50 процентов авто без ТО, сейчас цифра снижается существенно. Это около 18—20 процентов. Во многом благодаря новостям о фотофиксации. Продемонстрировали и как выглядит база ТС.

В ГАИ заверяют: данные базы может видеть любой инспектор с помощью планшета. Помимо сведений о собственнике, типе кузова и других данных, указанных в техпаспорте, в базе есть сведения о страховке, ТО и наличии розыска.

Чтобы убедиться в работе системы, автор этой заметки передал сотрудникам техпаспорт для проверки. И вот результаты:

ГАИ продемонстрировала базу данных, в которой видны данные о ТО и страховке

 
 
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По словам замначальника ГУГАИ Александра Занимона, с начала года на техосмотр приехало больше ТС, чем за весь 2020-й. Из общего массива в начале марта доходило до 50...
 
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