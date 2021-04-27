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В Минске «заминировали» четыре школы. Детей эвакуировали (обновлено)

27.04.2021 13:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня на почту нескольких школ поступили электронные сообщения о заложенных взрывных устройствах. На места выбыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности, работают саперно-пиротехнические группы. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Специалисты работают по следующим адресам:

  • СШ №144 — Красина, 65;
  • СШ №2 — Семеняко, 38;
  • СШ №51 — Дроздовича, 3;
  • СШ №4 — Красноармейская, 11.

Также в родительских чатах школы №51 появилась информация о том, что сообщение о минировании сопровождалось реальным пожаром в одном из туалетов. Однако в МЧС эту информацию опровергли: сообщений о таком ЧП в ведомство не поступало.

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Сообщения о минировании не подтвердились: взрывные устройства не обнаружены. Возбуждено уголовное дело.

 
 
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Сегодня на почту нескольких школ поступили электронные сообщения о заложенных взрывных устройствах. На места выбыли сотрудники милиции, предпринимаются...
 
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