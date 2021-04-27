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В Минске «заминировали» четыре школы. Детей эвакуировали (обновлено)
Источник материала: Onliner
Сегодня на почту нескольких школ поступили электронные сообщения о заложенных взрывных устройствах. На места выбыли сотрудники милиции, предпринимаются необходимые меры безопасности, работают саперно-пиротехнические группы. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.
Специалисты работают по следующим адресам:
Также в родительских чатах школы №51 появилась информация о том, что сообщение о минировании сопровождалось реальным пожаром в одном из туалетов. Однако в МЧС эту информацию опровергли: сообщений о таком ЧП в ведомство не поступало.
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Сообщения о минировании не подтвердились: взрывные устройства не обнаружены. Возбуждено уголовное дело.
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Сегодня на почту нескольких школ поступили электронные сообщения о заложенных взрывных устройствах. На места выбыли сотрудники милиции, предпринимаются...
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