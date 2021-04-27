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В ГАИ рассказали, как проверяют техосмотр по камерам

27.04.2021 13:17 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Проверка техосмотра по камерам фотофиксации осуществляется выборочно. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника ГАИ Беларуси Александр Занимон.


Напомним, еще в конце марта ГАИ заявила, что начала рассылать «письма счастья» за непройденный техосмотр. Однако вскоре водители усомнились, что эта система работает в полную силу: как правило, «письмо счастья» за ТО приходило тем, кого перед этим словили на превышении скорости.

— Вынесение постановления [за непройденный ТО] на самом деле существует. Это не фейк. В настоящее время для этого используются датчики фиксации скоростного режима и средства системы мониторинга общественной безопасности, — заявил Александр Занимон.

По словам представителя ГАИ, проверка на наличие разрешения на допуск к участию в дорожном движении происходит выборочно.

— Мы не все нарушения ПДД прогоняем через фильтр для выявления непройденного ТО. Задача ГАИ — обеспечить на дорогах присутствие технически исправного транспорта, а не привлечение к административной ответственности, — отметил Занимон.

Замначальника ГАИ также рассказал, что в начале марта практически половина проезжавших под камерами автомобилей была без техосмотра. Сейчас это около 18−20%. Поэтому эта новая система позволила спрофилактировать значительное количество нарушений.

На данный момент из всех вынесенных постановлений за непройденный ТО лишь три процента со штрафом. Остальные 97% — предупреждения.

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По словам представителя ГАИ, новая система позволила спрофилактировать значительное количество нарушений.
 
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