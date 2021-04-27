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В ГАИ рассказали, как проверяют техосмотр по камерам
Источник материала: Tut.by
Проверка техосмотра по камерам фотофиксации осуществляется выборочно. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника ГАИ Беларуси Александр Занимон.
Напомним, еще в конце марта ГАИ
— Вынесение постановления [за непройденный ТО] на самом деле существует. Это не фейк. В настоящее время для этого используются датчики фиксации скоростного режима и средства системы мониторинга общественной безопасности, — заявил Александр Занимон.
По словам представителя ГАИ, проверка на наличие разрешения на допуск к участию в дорожном движении происходит выборочно.
— Мы не все нарушения ПДД прогоняем через фильтр для выявления непройденного ТО. Задача ГАИ — обеспечить на дорогах присутствие технически исправного транспорта, а не привлечение к административной ответственности, — отметил Занимон.
Замначальника ГАИ также рассказал, что в начале марта практически половина проезжавших под камерами автомобилей была без техосмотра. Сейчас это около 18−20%. Поэтому эта новая система позволила спрофилактировать значительное количество нарушений.
На данный момент из всех вынесенных постановлений за непройденный ТО лишь три процента со штрафом. Остальные 97% — предупреждения.
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По словам представителя ГАИ, новая система позволила спрофилактировать значительное количество нарушений.
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