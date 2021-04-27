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Голую Настю Каменских «застукали» в постели с Потапом

27.04.2021 13:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Голую Настю Каменских «застукали» в постели с Потапом
Каменских и Потап живут под Киевом / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских отправилась в Мексику со своей мамой и лучшей подругой для съемок собственного реалити «Девочки рулят».

Так, в 6 выпуске к женской компании присоединился супруг Насти Каменских рэпер Потап. Влюбленные решили сбежать от чужих глаз, чтобы побыть наедине. Но настойчивые и любопытные операторы все же «застукали» пару в постели.

Обнаженная Каменских и Потап лежали в белоснежной постели и нежились. Они мило ворковали и целовались. Напомним, пара сыграла свадьбу два года назад. До этого они много лет скрывали свои отношения.

«Было так сладко провести это время с Лешей. Сходить на свидание, понежиться в постели. Но пришло время расставаться, и я не могла сдержать эмоций. Мне всегда его так мало», - сказала Настя.




Смотрите видео с 9:53
 
 
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Певица показала несколько кадров с реалити «Девочки рулят».
 
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