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Каменских и Потап живут под Киевом / instagram.com/kamenskux

«Было так сладко провести это время с Лешей. Сходить на свидание, понежиться в постели. Но пришло время расставаться, и я не могла сдержать эмоций. Мне всегда его так мало», - сказала Настя.

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Голую Настю Каменских «застукали» в постели с Потапом Певица показала несколько кадров с реалити «Девочки рулят».

Так, в 6 выпуске к женской компании присоединился супругрэпер. Влюбленные решили сбежать от чужих глаз, чтобы побыть наедине. Но настойчивые и любопытные операторы все же «застукали» пару в постели.Обнаженная Каменских и Потап лежали в белоснежной постели и нежились. Они мило ворковали и целовались. Напомним, пара сыграла свадьбу два года назад. До этого они много лет скрывали свои отношения.