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СК возбудил 71 уголовное дело за ложное минирование

27.04.2021 13:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Следственный комитет отчитался о расследовании уголовных дел, возбужденных по фактам ложных минирований.

СК возбудил 71 уголовное дело за ложное минирование
Фото носит иллюстративный характер

Как сообщает пресс-служба СК, только за три месяца этого года было открыто 71 уголовное производство.

Следствие напоминает, что «заведомо ложное сообщение об опасности влечет за собой уголовную ответственность, которая наступает с 14 лет».

Наказание по статье 340 УК срок лишения свободы может достигать семи лет лишения свободы.

Кроме этого, виновный должен будет возместить средства, затраченные экстренными службами на «проведение специальных действий и проверочных мероприятий».

 

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Следственный комитет отчитался о расследовании уголовных дел, возбужденных по фактам ложных минирований.
 
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