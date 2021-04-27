СК возбудил 71 уголовное дело за ложное минирование

Следственный комитет отчитался о расследовании уголовных дел, возбужденных по фактам ложных минирований.



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Как сообщает пресс-служба СК, только за три месяца этого года было открыто 71 уголовное производство.

Следствие напоминает, что «заведомо ложное сообщение об опасности влечет за собой уголовную ответственность, которая наступает с 14 лет».

Наказание по статье 340 УК срок лишения свободы может достигать семи лет лишения свободы.

Кроме этого, виновный должен будет возместить средства, затраченные экстренными службами на «проведение специальных действий и проверочных мероприятий».