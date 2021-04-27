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В Беларуси прекращено вещание двух российских ТВ-каналов

27.04.2021 13:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Трансляция российских телеканалов «Наш Футбол» и NU ART TV в Беларуси прекращена 26 апреля, сообщается на сайте Министерства информации.

В Беларуси прекращено вещание двух российских ТВ-каналов

Трансляция прекращена «в связи с истечением срока действия разрешений на вещание на территории Беларуси». «До апреля текущего года программы распространялись на основании выданного Министерством информации разрешения на трехлетний период», — говорится в сообщении.

12 апреля Мининформ объявил об исключении телеканала Euronews из списка иностранных средств массовой информации, которым разрешено распространение в Беларуси. Тогда же было заявлено о начале вещания российского телеканала «Победа», созданного Первым каналом к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

 

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Трансляция российских телеканалов «Наш Футбол» и NU ART TV в Беларуси прекращена 26 апреля, сообщается на сай
 
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