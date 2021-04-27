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Пенсионерка показала тюремную котлету

27.04.2021 13:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Людмила Авилова, 61-летняя пенсионерка из-под Борисова, провела 10 суток в тюрьме. Осудили ее за «одиночный пикет» - так трактовал судья небольшую дощечку, выкрашенную в бело-красно-белые цвета, расположенную на фасаде частного дома.



Людмила смогла скрыть и вынести из тюрьмы рыбную котлету. Ее она приводит как доказательство невыносимых условий и пыток арестованных.

 — Из питания… Это была своеобразная пытка. Ну что, могу посоветовать тем, которые стремятся к идеальной фигуре: очень можно быстро войти в форму. Я хотела вам показать, если вы желаете, котлету, которой нас кормили. Я вчера взяла ее. Это из моей порции. Ешь, не ешь, — но тебе дают. И думаю: и вам покажу. Вот эта котлета, понюхайте ее. Понюхайте, пожалуйста, понюхайте. Что там находится? Я так считаю, что или гнилая рыба дешевая, или отходы от рыбы. Чувствуете запах? Хотелось бы, конечно. На санстанцию отдать, на экспертизу, пишет Радио «Свобода».
 
 
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Людмила Авилова, 61-летняя пенсионерка из-под Борисова, провела 10 суток в тюрьме. Осудили ее за «одиночный пикет» - так трактовал судья небольшую дощечку,...
 
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