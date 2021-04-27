Романчук: «Лукашенко наигрался с бизнесом и не знает, как с ним разговаривать»

Источник материала: Салiдарнасць

Известный экономист — о том, что стоит за понижением статуса Совета по развитию предпринимательства, и о своих впечатлениях от деятельности органа.





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Накануне Лукашенко подписал указ, в соответствии с которым Совет по развитию предпринимательства больше не является консультативным органом при президенте , теперь это консультативный орган при Совете Министров.

— Потенциально орган, который является консультативным для правительства, для президента с точки зрения выработки экономических решений, экономической политики, очень важен, — прокомментировал в экспресс-комментарии «Салідарнасці» изменение статуса Совета по развитию предпринимательства известный экономист Ярослав Романчук. — Это такая переговорная площадка, где должны собираться эксперты, ученые, бизнес и решать, как уменьшить препятствия на пути развития бизнеса, как привлечь больше инвестиций и т.д.

Однако Совет по развитию предпринимательства, несмотря на то, что являлся консультативным органом при президенте, по словам Романчука, никакой практической деятельностью не занимался.

— К сожалению, полтора года моего пребывания в этом органе показали, что за очень редким исключением люди пришли туда для того, чтобы получить статус. Это просто имитационная площадка — собрались, поговорили о государственно-частном партнерстве, еще о чем-то и не более того.

В этом Совете было 26 человек, среди них крупные бизнесмены, такие, как Мошенский, Топузидис, Шакутин, главы других компаний, представители бизнес-союзов. Я там оказался единственным независимым экономистом. И меня бы туда никогда не взяли, если бы Лукашенко после нашего спора не сказал включить меня в состав.

Но ни одно мое существенное предложение не было поддержано. Везде я оказывался один против всех. Допустим, была серьезная ситуация с нелегальным узбекским бизнесом. Я поднимаю об этом вопрос перед главой таможенного комитета. А мне говорят: приходите — разберемся. Но зачем приходить, когда есть факты, вот и объясните, почему условия по той же растаможке неравные.

Пытаюсь обратиться ко всем, почему щемят предпринимателей, которые якобы не доплачивают какие-то налоги, при этом у всех под носом работает целая сеть «по-черному». Конечно, тему замяли.

Я поднимал вопросы и по налогам, и по диалоговому климату, и по декриминализации, просил дать мне возможность выступить на Совете министров. Но встроенные механизмы блокировки деятельности инициативы не позволили.

«Ярослав, ты же все понимаешь» — это была самая частая фраза, которую я слышал в ответ на все мои инициативы и замечания. За огромное количество неудобных вопросов и тем, которые я поднимал, меня исключили из Совета, — говорит собеседник.

Романчук считает, что подобный орган не может зависеть от правительства, а на равных должен обсуждать проблемы, что в условиях белорусских реалиях невозможно.

— Предложения, которые можно было ставить перед правительством, не выполнялись. Более того, Совет возглавлял тогда вице-премьер Турчин, который одновременно подчинялся премьер-министру. Он по статусу не мог идти к нему с критикой.

Возглавлять подобный орган должен человек «с зубами», который будет везде отстаивать позиции бизнес-сообщества и производителей товаров и услуг.

То, что Лукашенко понизил статус Совета, говорит лишь о том, что он просто наигрался с бизнесом и не знает, что с ним делать и как с ним разговаривать. Но лишившись статуса, суть не изменится, Совет как был формальной структурой, так и останется.

Говорят, отряд не заметил потери бойца, так этот орган даже и бойцом не был, — полагает специалист.