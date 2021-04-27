Зачем Литве радиоактивный могильник на границе с Беларусью?

Источник материала: Sputnik Беларусь

Примечательно, что в самой Литве подобные планы вызывают серьезные опасения общества и экологов, распространяются слухи о том, что в могильнике будут храниться не только отходы, образовавшиеся в ходе снятия с эксплуатации Игналинской АЭС (ИАЭС), но также радиоактивный мусор из других стран Евросоюза. А подобная постановка вопроса в принципе противоречит национальному законодательству Литвы, в частности Закону о ядерной энергии, прямо запрещающему ввоз радиоактивных отходов с территории других государств.

Странный проект

Вообще история со строительством могильника в Литве продолжается достаточно продолжительное время и непосредственно связана с перипетиями закрытия Игналинской АЭС. Дело в том, что в свое время "советские оккупанты" построили для нужд Литовской Республики атомную станцию с двумя энергоблоками по 1250 МВт каждый, которые на тот момент были самыми мощными в мире.

В процессе вступления в Европейский союз гордому и независимому балтийскому государству было выдвинуто условие о закрытии Игналинской АЭС, так как энергетический рынок ЕС давно поделен и дополнительный конкуренты в виде Литвы там не нужны. Таким образом, Вильнюс из экспортера электроэнергии стал чистым импортером, что, впрочем, является внутренним делом литовской стороны.

Гораздо более значима для Беларуси проблематика вывода из эксплуатации ИАЭС, так как данный процесс растянется до 2038 года и потребует строительства поверхностного могильника для хранения 70 тысяч кубометров радиоактивных отходов, упакованных в бетонные контейнеры. По имеющимся данным, сомнительный объект будет размещен всего в четырех километрах от границы с Республикой Беларусь, что само по себе вызывает определенную настороженность.

При этом серьезную обеспокоенность литовскими планами высказывают также власти латвийского города Даугавпилс, который находится в 30 километрах от места строительства могильника. Еще в 2019 году руководство Даугавпилсской Думы направило официальное обращение в Министерство среды и регионального развития Латвии с просьбой защитить интересы жителей на границе.

Мэр города Даугавпилса Андрей Элксниньш публично критикует местные краевые власти и центральные органы управления: "Мы, городское самоуправление, против строительства могильника в Игналине, а край молчит. Несмотря на то, что у них вообще приграничная территория, им там дозаторы надо ставить на границе, а они воды в рот набрали, у них там ничего не происходит. Жители беспокоятся, обращаются к нам, вопрос надо решать".

Вопрос надо решать

Очевидно, что "вопрос надо решать" не только латышам, но и белорусам, так как наша приграничная территория находится в еще более уязвимом положении. Начало эксплуатации могильника запланировано на 2023-2024 годы, однако до настоящего момента власти Литвы не предоставили вразумительного ответа ни своему обществу, ни странам-соседям относительно безопасности данного проекта, характера предполагаемых к захоронению отходов, не ознакомили с соответствующей технической документацией.

Не говоря уже о том, что в таком случае должны быть проведены трехсторонние межстрановые консультации с участием Беларуси, Литвы и Латвии, организована инспекция объекта специалистами МАГАТЭ.

Проблема действительно серьезная, и необходимо обратить на данный вопрос внимание международной общественности. Беларуси по собственным каналам, а также через союзников в лице Российской Федерации и других стран нужно выносить тему ядерного могильника в Литве на площадки ООН, ОБСЕ, обращаться к руководству Евросоюза, который финансирует данный проект.

Нужно добиться от официального Вильнюса вразумительных разъяснений, соблюдения правил безопасности, принятых при возведении объектов такого рода, доступа белорусских специалистов к проектной документации. Не говоря уже о том, что сама идея построить могильник радиоактивных отходов на границе трех государств выглядит как мелкая пакость соседям со стороны литовского правительства, что, впрочем, уже давно никого не удивляет.

Читайте также: