Так в Беларуси взрывают мосты, водонапорки и целые здания. Собрали сочные видео (видео)

Источник материала: Onliner

Иногда после расставания с партнером очень хочется избавиться и от всех его вещей. Кто-то выбрасывает их из окон, кто-то сжигает на костре под пьяный хохот подружек… Да, в любовной сфере это решается куда проще, чем в архитектурной, где распрощаться с прошлым, будь то заброшенный производственный цех или старая водонапорная башня, бывает не так просто. Порой приходится обращаться за помощью к специалистам. Собрали для вас подборку самых зрелищных контролируемых взрывов, которые происходили в Беларуси за последний год.

Что же удалось уничтожить взрывотехникам из МЧС за это время?

Аварийный цех «Керамики»

В марте прошлого года предприятие «Керамика», не сумевшее своими силами демонтировать цех по производству керамзита в Витебске, обратилось к пожарным-спасателям. Как итог — 15-метровое аварийное здание снесли за несколько секунд.

Котельная в Орше

Работы по сносу котельной «Оршаагропроммаш» высотой 11 метров велись спасателями около двух недель. Чтобы взрыв был максимально направленным, понадобилось 40 килограмм тротила.

Водонапорная башня в Пружанах

Башня стояла заброшенной аж с 1974 года. В июле она все-таки пала. Специалисты рассчитали все так точно, что она даже не задела находившуюся всего в 20 метрах от нее среднюю школу и другие сооружения.

Старый мост через Сож

Под Гомелем, рядом с деревней Бобовичи, возникла проблема: на расстоянии 10 метров стояло два моста через реку Сож: один новый и один старый. Последний, естественно, нужно было снести, да так, чтобы не задеть свежую конструкцию, а заодно и дачные дома неподалеку. Спасателям это удалось.

Вентиляционная труба в Светлогорске

Труба высотой 105 метров простояла на территории «Химволокно» более 30 лет и уже давно не использовалась.

Дымовая труба в Пинске

Железобетонную дымовую трубу в Пинске разрушили в конце марта. Ее высота — 90 м.

Еще одна башня в Микашевичах

Аварийный объект высотой 45 метров на территории предприятия «Гранит» разрушили в апреле. Сложность заключалась в том, что рядом с ней располагались другие производственные сооружения.

