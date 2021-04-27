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Главное во вторник. К экс-следователю Юшкевичу пустили адвоката, к известному баскетболисту сборной Беларуси пришли силовики

27.04.2021 13:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Итак, это очередной вторник в Беларуси. А мы по традиции рассказываем о самых важных новостях в нашей стране. Сегодня к экс-следователю Евгению Юшкевичу пустили адвоката, к известному баскетболисту пришли силовики, а жена Дмитрия Дашкевича рассказала о необычном письме к судье. Обо всем этом мы говорим чуть ниже.

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К экс-следователю Евгению Юшкевичу пустили адвоката

Сегодня адвокат экс-следователя, который был задержан 19 апреля, попала к своему клиенту. Об этом она сообщила в твиттер-аккаунте.

«Женя жив и более-менее здоров. Всем привет», — написала она.

Мы позвонили адвокату Юшкевича, чтобы узнать, что имелось в виду под словами «более-менее здоров».

«А как можно быть полностью здоровым в СИЗО КГБ?» — ответила адвокат вопросом на вопрос.

По словам Гудилиной, никаких физических повреждений она у экс-следователя не заметила.

Напомним, ранее в квартире Юшкевича был проведен обыск. В постановлении значилось, что он проходит в рамках уголовного дела по статье 289 УК — «Акт терроризма».

Главное во вторник. К экс-следователю Юшкевичу пустили адвоката, к известному баскетболисту сборной Беларуси пришли силовики

К известному баскетболисту сборной Беларуси Александру Кулю пришла силовики

К баскетболисту сборной Беларуси Александру Кулю сегодня утром пришли силовики. Об этом сообщила в Facebook его жена. Через какое-то время она написала следующее: «Сашу вроде отпускают».

Главное во вторник. К экс-следователю Юшкевичу пустили адвоката, к известному баскетболисту сборной Беларуси пришли силовики

Жена Дмитрия Дашкевича рассказала в Facebook о необычном письме к судье

Напомним, вчера стало известно, что активисту Дмитрию Дашкевичу присудили 20 суток административного ареста. Сегодня его жена поделилась подробностями. Согласно информации в посте, представитель руководства милиции написал письмо председателю суда Минского района с просьбой наказать Дмитрия Дашкевича арестом.

«Потому что он считает, что штрафы неэффективные и такая категория граждан чувствует себя безнаказанными», — пишет жена активиста. Адвокат ходатайствовал о переносе дела в другой суд, указывая, что письмо может быть расценено как попытка давления на суд.

Главное во вторник. К экс-следователю Юшкевичу пустили адвоката, к известному баскетболисту сборной Беларуси пришли силовики

(будет дополнено)

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Итак, это очередной вторник в Беларуси. А мы по традиции рассказываем о самых важных новостях в нашей стране. Сегодня к экс-следователю Евгению Юшкевичу пустили...
 
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