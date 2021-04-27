|
Главное во вторник. К экс-следователю Юшкевичу пустили адвоката, к известному баскетболисту сборной Беларуси пришли силовики
Источник материала: Onliner
Итак, это очередной вторник в Беларуси. А мы по традиции рассказываем о самых важных новостях в нашей стране. Сегодня к экс-следователю Евгению Юшкевичу пустили адвоката, к известному баскетболисту пришли силовики, а жена Дмитрия Дашкевича рассказала о необычном письме к судье. Обо всем этом мы говорим чуть ниже.
Одной строкой: в ЦИК рассказали, когда планируется референдум, продолжение истории со странным задержанием на день рождения
К экс-следователю Евгению Юшкевичу пустили адвоката
Сегодня адвокат экс-следователя, который был задержан 19 апреля, попала к своему клиенту. Об этом она
«Женя жив и более-менее здоров. Всем привет», — написала она.
Мы позвонили адвокату Юшкевича, чтобы узнать, что имелось в виду под словами «более-менее здоров».
«А как можно быть полностью здоровым в СИЗО КГБ?» — ответила адвокат вопросом на вопрос.
По словам Гудилиной, никаких физических повреждений она у экс-следователя не заметила.
Напомним, ранее в квартире Юшкевича был проведен обыск. В постановлении значилось, что он проходит в рамках уголовного дела по статье 289 УК — «Акт терроризма».
К известному баскетболисту сборной Беларуси Александру Кулю пришла силовики
К баскетболисту сборной Беларуси Александру Кулю сегодня утром пришли силовики. Об этом
Жена Дмитрия Дашкевича рассказала в Facebook о необычном письме к судье
Напомним, вчера стало известно, что активисту Дмитрию Дашкевичу присудили 20 суток административного ареста. Сегодня его жена поделилась
«Потому что он считает, что штрафы неэффективные и такая категория граждан чувствует себя безнаказанными», — пишет жена активиста. Адвокат ходатайствовал о переносе дела в другой суд, указывая, что письмо может быть расценено как попытка давления на суд.
(будет дополнено)
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главное во вторник. К экс-следователю Юшкевичу пустили адвоката, к известному баскетболисту сборной Беларуси пришли силовики
Итак, это очередной вторник в Беларуси. А мы по традиции рассказываем о самых важных новостях в нашей стране. Сегодня к экс-следователю Евгению Юшкевичу пустили...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)