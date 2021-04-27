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Honda показала, какими будут интерьеры в новых моделях

27.04.2021 13:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Honda рассказала о новой философии автомобильных интерьеров, которая получила название «Простота и кое-что». С маркетингового языка это можно перевести примерно так: салоны новых Honda получат меньше физических клавиш и больше простых форм. 

В релизе все звучит достаточно расплывчато. Похоже, японцы решили сделать «более простыми» интерьеры своих моделей, несмотря на то, что машины становятся все более высокотехнологичными. Непростая, к слову, задача. На тизере можно заметить интересный полупрозрачный дисплей мультимедийной системы. Правда, это еще не значит, что такое решение получат серийные модели Honda в ближайшее время.

Дизайнеры салонов Honda стараются минимизировать количество механических компонентов. При этом специалисты компании понимают, что дисплеи — это далеко не весь салон. Поэтому сейчас японцы разрабатывают элементы, которые «вызовут положительный эмоциональный отклик у водителя и пассажиров». Речь идет об особых дизайнерских штрихах, таких как ручки с накаткой (это и есть то самое «что-то»).

28 апреля Honda покажет новое поколение Civic. Обещают, что именно в этой модели мы увидим первые результаты работы новой философии. К сожалению, мы покататься на новых Honda сможем разве что через три года. Этот бренд официально не представлен в Беларуси, и подавляющее большинство автомобилей Honda, прибывающих в наш регион, приобретаются на аукционах битых машин.

Honda Accord X, 2020 г.в., 24 610 км
черный, седан, бензин 1.5 л, автоматическая, передний привод
27 152 р.
10 600$ / 8763€
Honda Civic VIII Si, 2006 г.в., 226 000 км
синий, купе, бензин 2 л, механическая, передний привод
21 773 р.
8500$ / 7027€
Honda HR-V I, 1999 г.в., 351 000 км
красный, внедорожник, бензин 1.6 л, механическая, полный привод
8453 р.
3300$ / 2728€
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Компания Honda рассказала о новой философии автомобильных интерьеров, которая получила название «Простота и кое-что». С маркетингового языка это можно перевести...
 
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