Honda показала, какими будут интерьеры в новых моделях

Источник материала: Onliner

Компания Honda рассказала о новой философии автомобильных интерьеров, которая получила название «Простота и кое-что». С маркетингового языка это можно перевести примерно так: салоны новых Honda получат меньше физических клавиш и больше простых форм.

В релизе все звучит достаточно расплывчато. Похоже, японцы решили сделать «более простыми» интерьеры своих моделей, несмотря на то, что машины становятся все более высокотехнологичными. Непростая, к слову, задача. На тизере можно заметить интересный полупрозрачный дисплей мультимедийной системы. Правда, это еще не значит, что такое решение получат серийные модели Honda в ближайшее время.

Дизайнеры салонов Honda стараются минимизировать количество механических компонентов. При этом специалисты компании понимают, что дисплеи — это далеко не весь салон. Поэтому сейчас японцы разрабатывают элементы, которые «вызовут положительный эмоциональный отклик у водителя и пассажиров». Речь идет об особых дизайнерских штрихах, таких как ручки с накаткой (это и есть то самое «что-то»).

28 апреля Honda покажет новое поколение Civic. Обещают, что именно в этой модели мы увидим первые результаты работы новой философии. К сожалению, мы покататься на новых Honda сможем разве что через три года. Этот бренд официально не представлен в Беларуси, и подавляющее большинство автомобилей Honda, прибывающих в наш регион, приобретаются на аукционах битых машин.