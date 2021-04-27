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Серьезная авария произошла на трассе М5 под Гомелем
Источник материала: Tut.by
Серьезная авария произошла днем 27 апреля под Гомелем, сообщили AUTO.TUT.BY читатели.
— В районе 292-го километра трассы М5 Минск — Гомель серьезная авария: столкнулись Geely и Nissan. Передний пассажир последнего получил травму головы, а женщина, находившаяся на заднем сиденье, вылетела из автомобиля, — рассказал очевидец.
Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
(Будет дополнено.)
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Причины и обстоятельства ДТП выясняются.
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