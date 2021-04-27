Серьезная авария произошла на трассе М5 под Гомелем

Источник материала: Tut.by

Серьезная авария произошла днем 27 апреля под Гомелем, сообщили AUTO.TUT.BY читатели.

— В районе 292-го километра трассы М5 Минск — Гомель серьезная авария: столкнулись Geely и Nissan. Передний пассажир последнего получил травму головы, а женщина, находившаяся на заднем сиденье, вылетела из автомобиля, — рассказал очевидец.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются.

(Будет дополнено.)