Группа Юрия Воскресенского подготовила проект закона об амнистии

Вот что предлагает небезызвестный Юрий Воскресенский со своими партнерами (даем в оригинале без правок. – Ред.):





«Статья 1. Освободить от наказания в виде штрафа, ареста, ограничения свободы, лишения свободы, а также от иных мер уголовной ответственности в виде осуждения с отсрочкой исполнения наказания, осуждения с условным неприменением наказания, осуждения без назначения наказания, если иное не предусмотрено статьями 4 и 6 настоящего Закона: лиц, осужденных или обвиненных по ст. 293 и 342 УК РБ.





Статья 2. Освободить лиц, перечисленных в статье 1 настоящего Закона, от уголовной ответственности и прекратить предварительное расследование по уголовным делам, находящимся в производстве органов уголовного преследования, и производство по уголовным делам, не рассмотренным судами, о преступлениях, совершенных этими лицами до вступления в силу настоящего Закона.





Положение части первой настоящей статьи не распространяется на лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, перечисленных в статьях 4 и 6 настоящего Закона».





В проекте закона есть перечисление тех лиц, которые могут не попасть под амнистию.





«Статья 4. Не освобождать от наказания и иных мер уголовной ответственности: лиц, судимых более двух раз с назначением наказания в виде лишения свободы за умышленные преступления, а также ранее судимых с назначением наказания в виде лишения свободы».





«Статья 6. Амнистия, предусмотренная настоящим Законом, не распространяется на лиц: к которым в течение 2015–2020 годов применялись амнистия или помилование и которые вновь совершили умышленное преступление в период неснятой или непогашенной судимости».





На данный момент в списке граждан, предлагаемых для амнистии, насчитывается 425 человек. Среди них – Виктор и Эдуард Бабарико, Мария Колесникова, Сергей Тихановский и многие другие, кто находится в заключении.







