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Группа Юрия Воскресенского подготовила проект закона об амнистии

27.04.2021 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На сайте информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» опубликован проект закона об амнистии.

Группа Юрия Воскресенского подготовила проект закона об амнистии
Вот что предлагает небезызвестный Юрий Воскресенский со своими партнерами (даем в оригинале без правок. – Ред.):

«Статья 1. Освободить от наказания в виде штрафа, ареста, ограничения свободы, лишения свободы, а также от иных мер уголовной ответственности в виде осуждения с отсрочкой исполнения наказания, осуждения с условным неприменением наказания, осуждения без назначения наказания, если иное не предусмотрено статьями 4 и 6 настоящего Закона: лиц, осужденных или обвиненных по ст. 293 и 342 УК РБ.

Статья 2. Освободить лиц, перечисленных в статье 1 настоящего Закона, от уголовной ответственности и прекратить предварительное расследование по уголовным делам, находящимся в производстве органов уголовного преследования, и производство по уголовным делам, не рассмотренным судами, о преступлениях, совершенных этими лицами до вступления в силу настоящего Закона.

Положение части первой настоящей статьи не распространяется на лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений, перечисленных в статьях 4 и 6 настоящего Закона».

В проекте закона есть перечисление тех лиц, которые могут не попасть под амнистию.

«Статья 4. Не освобождать от наказания и иных мер уголовной ответственности: лиц, судимых более двух раз с назначением наказания в виде лишения свободы за умышленные преступления, а также ранее судимых с назначением наказания в виде лишения свободы».

«Статья 6. Амнистия, предусмотренная настоящим Законом, не распространяется на лиц: к которым в течение 2015–2020 годов применялись амнистия или помилование и которые вновь совершили умышленное преступление в период неснятой или непогашенной судимости».

На данный момент в списке граждан, предлагаемых для амнистии, насчитывается 425 человек. Среди них – Виктор и Эдуард Бабарико, Мария Колесникова, Сергей Тихановский и многие другие, кто находится в заключении.
 
 
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На сайте информационно-аналитического учреждения «Круглый стол демократических сил» опубликован проект закона об амнистии.
 
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