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ГАИ: автоматическая фиксация отсутствия техосмотра работает в выборочном режиме

27.04.2021 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси наличие техосмотра у водителей стали выявлять с помощью камер фотофиксации.

ГАИ: автоматическая фиксация отсутствия техосмотра работает в выборочном режиме
Фото: © Белновости
Отныне Госавтоинспеция данный контроль осуществляет в автоматическом режиме.

Об этом сегодня, 27 апреля, на брифинге заявил замначальника главного управления Госавтоинспекции МВД Александр Занимон. 

Однако сегодня проверку техосмотра подобным методом осуществляют выборочно.

Данные меры мотивируют владельцев транспортных средств проходить ТО.

Хочу вас уверить, такая возможность вынесения постановлений в автоматическом режиме существует.

Отдельные СМИ уже получили фотографии вынесенных постановлений о привлечении лиц к административной ответственности. Это не фейк, - заявили в ГАИ.

Методы подобной фиксации помогают выявлять случаи нарушений скоростного режима и осуществляют мониторинг общественной безопасности.

Кроме этого, проверка наличия техосмотра проводится выборочно. Например, некоторые водители получили постановление о нарушении скоростного режима, но миновали штраф за техосмотр.

Сотрудники ГАИ не все нарушения правил дорожного движения прогоняют через фильтр. 
 
 
 
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В Беларуси наличие техосмотра у водителей стали выявлять с помощью камер фотофиксации.
 
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