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Украина высылает консула Генерального консульства РФ в Одессе
Источник материала: Партизан
Украина в ответ на действия России объявила персоной нон грата консула Генерального консульства РФ в Одессе. Об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Украины, опубликованном 27 апреля. Российский консул должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля, сказано в заявлении.
Фото: dumskaya.net
26 апреля МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника украинского посольства в Москве. Ему рекомендовали покинуть Россию до конца дня 30 апреля.
Украинское внешнеполитическое ведомство выразило решительный протест против таких действий. Решение МИД РФ Киев расценивает "как продолжение развернутой в России антиукраинской кампании и очередное проявление недружественных действий против сотрудников дипломатических учреждений Украины".
Решение МИД России грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, Венскую конвенцию о консульских сношениях и постоянную дипломатическую практику, заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
"Полностью исключаем голословные обвинения о том, что объявленный персоной нон грата украинский дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций. В ответ МИД Украины объявляет консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом", – подчеркнули в министерстве.
МИД Украины оставил за собой право на дальнейшие ответные действия, если РФ продолжит устраивать "провокации против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России".
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Украина в ответ на действия России объявила персоной нон грата консула Генерального консульства РФ в Одессе. Об этом говорится в комментарии Министерства...
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