Украина высылает консула Генерального консульства РФ в Одессе

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26 апреля МИД РФ объявил персоной нон грата сотрудника украинского посольства в Москве. Ему рекомендовали покинуть Россию до конца дня 30 апреля.





Украинское внешнеполитическое ведомство выразило решительный протест против таких действий. Решение МИД РФ Киев расценивает "как продолжение развернутой в России антиукраинской кампании и очередное проявление недружественных действий против сотрудников дипломатических учреждений Украины".





Решение МИД России грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях, Венскую конвенцию о консульских сношениях и постоянную дипломатическую практику, заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.





"Полностью исключаем голословные обвинения о том, что объявленный персоной нон грата украинский дипломат якобы занимался деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом. Сотрудник посольства Украины в Москве не совершал никаких действий, которые выходили бы за пределы его дипломатических и консульских функций. В ответ МИД Украины объявляет консула Генерального консульства Российской Федерации в Одессе нежелательным для пребывания на территории Украины лицом", – подчеркнули в министерстве.





МИД Украины оставил за собой право на дальнейшие ответные действия, если РФ продолжит устраивать "провокации против сотрудников дипломатических учреждений Украины в России".



