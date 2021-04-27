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Исчез лидер партии «Зеленые» Дмитрий Кучук
27.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Его телефон и телефон офиса партии недоступны.
Председатель партии «Зеленые» Дмитрий Кучук со вчерашнего дня не выходит на связь,
Напомним, вчера, в годовщину чернобыльской трагедии, в минский офис партии
Руководитель социал-демократической партии Игорь Борисов рассказал
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Его телефон и телефон офиса партии недоступны.
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