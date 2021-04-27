Исчез лидер партии «Зеленые» Дмитрий Кучук

Источник материала: Салiдарнасць

Его телефон и телефон офиса партии недоступны.

Председатель партии «Зеленые» Дмитрий Кучук со вчерашнего дня не выходит на связь, сообщает правозащитный центр «Весна».

Напомним, вчера, в годовщину чернобыльской трагедии, в минский офис партии ломились неизвестные . Кучук находился там один и не мог выйти.

Руководитель социал-демократической партии Игорь Борисов рассказал Onliner.by о том, что вчера в офисе «Зеленых» отключили свет и интернет. — Сегодня я был в офисе этой партии, следов обыска там нет, как нет и Дмитрия. Его мама рассказала, что ночью он домой не возвращался. Возможно, до утра он остался в офисе, но связаться ни с кем не мог — его телефон плохо держит зарядку, — сказал Борисов.