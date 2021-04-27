Гуманитарный груз для борьбы с COVID-19 передан белорусским медикам

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 апр - Sputnik. Торжественная церемония передачи гуманитарного груза для противодействия COVID-19 состоялась в Минске 27 апреля, предает корреспондент Sputnik.

Экспересс-тесты для диагностики, кислородные маски с резервуаром и другое оборудование поставлено в Республиканский центр организации медицинского реагирования.

Оснащение на общую сумму 850 000 долларов закуплено в рамках проекта "Солидарность во имя здоровья", который финансирует Евросоюз. Медоборудование соответствует всем требованиям ВОЗ.

Мероприятие прошло на площадке отдела складской обработки и таможенного оформления УП "Белмедтехника".

Как отметил в ходе церемонии глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель, "это не первая поставка оборудования в Беларусь и не последняя".

"Оказание помощи Беларуси будет продолжено, а суммарный объем поставленного в республику оборудования уже составил 5,3 миллиона долларов", сказал Шубель.

Инициатива "Солидарность во имя здоровья" финансируется Европейским союзом в шести странах Восточноевропейского региона: Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Молдове, Украине. Она направлена на обеспечение эффективного реагирования на пандемию COVID-19 и укрепление потенциала национальных систем здравоохранения. Проект реализуется Европейским региональным бюро и страновыми офисами ВОЗ в тесной координации с делегациями ЕС, национальными властями и партнерами по развитию, в том числе в системе Организации Объединенных Наций. Он был запущен в марте 2020-го и рассчитан на 2 года.

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