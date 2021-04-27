Очень больно: Бузова потеряла работу на канале ТНТ

Источник материала: Sputnik Беларусь

Непростой период в жизни российской звезды Ольги Бузовой продолжается: "поющая ведущая" не только лишилась бойфренда и "Дома-2", но и потеряла престижную работу.

Расставание с Давидом Манукяном явно сказалось на жизни Бузовой: звезда окунулась в работу и решила, что окончательно выросла из "Дома-2" . Отдушиной для ведущей стало шоу "Бородина против Бузовой", которое Ольга вела вместе с подругой Ксенией Бородиной. Но теперь шоу решили закрыть, а звезду попросили на выход.

Новость о закрытии шоу шокировала не только зрителей, но и саму Бузову: звезда заявила, что не готова к такому развитию событий и пока не смирилась с тем, что потеряла работу.

Оказалось, что решение завершить проект продюсеры приняли резко и единолично, даже несмотря на высокие рейтинги и популярность.

"Мне больно, но мы уходим красиво. Правда, больно", – высказалась Бузова, намекнув на то, что вряд ли сможет сдержать слезы, провожая большой этап в жизни.

Сами организаторы настаивают, что планировали закрыть проект летом, но планы резко изменились. Поговаривают, что для Бузовой уже готовится новый проект со звездными гостями, а каким он будет – станет известно чуть позже.

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