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Очень больно: Бузова потеряла работу на канале ТНТ
27.04.2021 14:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Непростой период в жизни российской звезды Ольги Бузовой продолжается: "поющая ведущая" не только лишилась бойфренда и "Дома-2", но и потеряла престижную работу.
Новость о закрытии шоу шокировала не только зрителей, но и саму Бузову: звезда заявила, что не готова к такому развитию событий и пока не смирилась с тем, что потеряла работу.
Оказалось, что решение завершить проект продюсеры приняли резко и единолично, даже несмотря на высокие рейтинги и популярность.
"Мне больно, но мы уходим красиво. Правда, больно", – высказалась Бузова, намекнув на то, что вряд ли сможет сдержать слезы, провожая большой этап в жизни.
Сами организаторы настаивают, что планировали закрыть проект летом, но планы резко изменились. Поговаривают, что для Бузовой уже готовится новый проект со звездными гостями, а каким он будет – станет известно чуть позже.
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Вслед за "Домом-2" ведущая лишилась возможности быть частью еще одного проекта. На этот раз – не по своей инициативе.
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