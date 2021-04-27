В Новополоцке выпивший мужчина хотел доехать домой на чужом велосипеде

Источник материала: БT

Хотел только доехать домой, но на чужом велосипеде. Об исчезновении транспорта в милицию сообщила владелица. 43-летняя жительница Новополоцка рассказала, что имущество оставила в подъезде, но позже велосипед просто исчез. Оперативно сотрудники милиции вышли на подозреваемого - это 44-летний мужчина, тоже из Новополоцка.

Мужчина рассказал, что выпивал в гостях, а по дороге домой заметил двухколесный транспорт, непристегнутый. Вот фигурант и решил, что добраться до пункта назначения можно быстрее. Вскоре от знакомых мужчина узнал, что велосипед ищет милиция, тогда он решил вернуть чужой транспорт. Встретили его правоохранители. Возбуждено уголовное дело за кражу.