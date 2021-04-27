Источник материала: БT

Задержание со стрельбой - сбежать не удалось. Таксиста с наркотиками задержали в Бресте.

В милицию поступила информация о том, что 28-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков.

Оперативники вынуждены были стрелять по колесам. Лишь после этого, авто остановилось. В салоне стражи порядка нашли сверток с Альфа-ПВП. СК возбудил уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.