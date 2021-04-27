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Таксиста с наркотиками задержали в Бресте

27.04.2021 14:39 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Задержание со стрельбой - сбежать не удалось. Таксиста с наркотиками задержали в Бресте

В милицию поступила информация о том, что 28-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту наркотиков. 

Оперативники вынуждены были стрелять по колесам. Лишь после этого, авто остановилось. В салоне стражи порядка нашли сверток с Альфа-ПВП. СК возбудил уголовное дело за незаконный оборот наркотиков. 

 
Теги: Брест
 
 
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Задержание со стрельбой - сбежать не удалось. Таксиста с наркотиками задержали в Бресте.  В милицию поступила информация о том, что 28-летний местный житель может...
 
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