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Началось массовое производство нового чипа Apple M2

27.04.2021 14:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Apple уже начала полномасштабное производство чипа, который придет на смену M1: вероятно, он получит название M2. Сообщает об этом издание Nikkei Asia.

Поставки готовых чипов начнутся в июле. Первыми устройствами, которые получат новинки, должны стать обновленные Macbook. Старт продаж ноутбуков с M2 ожидается во второй половине года. Не исключено, что Macbook Pro в этом году сменит поколение и получит иной дизайн — ноутбуки в нынешнем виде выпускаются с 2016 года.

Сейчас Apple M1 используется в линейках Macbook Air, Macbook Pro (13-дюймовых), iMac (24-дюймовых), Mac mini и iPad Pro.

Переход Apple на собственные чипы с архитектурой ARM позволил компании добиться лучшей автономности портативных продуктов и увеличить производительность устройств.

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Apple уже начала полномасштабное производство чипа, который придет на смену M1: вероятно, он получит название M2. Сообщает об этом издание Nikkei Asia.Читать далее…
 
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