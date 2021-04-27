Началось массовое производство нового чипа Apple M2

Источник материала: Onliner

Apple уже начала полномасштабное производство чипа, который придет на смену M1: вероятно, он получит название M2. Сообщает об этом издание Nikkei Asia.

Поставки готовых чипов начнутся в июле. Первыми устройствами, которые получат новинки, должны стать обновленные Macbook. Старт продаж ноутбуков с M2 ожидается во второй половине года. Не исключено, что Macbook Pro в этом году сменит поколение и получит иной дизайн — ноутбуки в нынешнем виде выпускаются с 2016 года.

Сейчас Apple M1 используется в линейках Macbook Air, Macbook Pro (13-дюймовых), iMac (24-дюймовых), Mac mini и iPad Pro.

Переход Apple на собственные чипы с архитектурой ARM позволил компании добиться лучшей автономности портативных продуктов и увеличить производительность устройств.