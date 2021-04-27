Не успели заглянуть в Ботанический на фестиваль гигантских скульптур? Его продлили!

Источник материала: Tut.by

Фестиваль фонарей «Королевство волшебных огней» в Ботаническом саду продлевает свою работу: посмотреть на необычные световые фигуры можно до 16 мая. Какие сюрпризы подготовили организаторы и изменились ли цены? Рассказываем.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Фестиваль «Королевство волшебных огней» должно было завершить работу 25 апреля, но организаторы продлили его до 16 мая. Чтобы все желающие успели увидеть уникальное шоу-приключение для всей семьи, отныне фестиваль работает ежедневно. Правда, время открытия экспозиции немного изменилось: сказочные фигуры оживают в 20.00 вместо 19.00, сразу после захода солнца.

Есть и специальный подарок для новых гостей. Теперь добиться эффекта погружения в мир сказки и волшебства стало еще проще: достаточно захватить с собой телефон с подключенным интернетом и пару наушников и зайти на страницу фестиваля , где спрятался аудиогид по экспозиции.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Что это значит? У каждой световой композиции наконец появилась собственная легенда, а это 25 увлекательных сказаний о световых героях фестиваля. Теперь-то тайны заколдованного леса будут раскрыты: вы узнаете, почему на поляне выросли красные цветы, отчего богачи королевства больше всего боятся грибов, как горожанам удалось избавиться от опостылевших драконов и почему стоит считать каждое «па» танцующей пары.

И еще парочка сюрпризов продленного фестиваля. Запоминайте дате: 2, 8−11, 15 и 16 мая — в эти дни, помимо посещения фестиваля, гости смогут попасть на специальное световое шоу. Представление показывают в начале каждого часа — 21.00 и 22.00. А в четверг и пятницу возле Волшебного замка можно посмотреть шоу экспериментального театра живых скульптур.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Цены остались прежними. Стоимость билета для взрослых — 17 рублей в выходные и 15 рублей в будние. Для дошкольников, школьников, учащихся, студентов, многодетных и пенсионеров предусмотрены льготные билеты: 10 рублей по будням и 12 рублей в выходные. Для детей до трех лет включительно вход бесплатный во все дни экспозиции.

Когда: ежедневно до 16 мая, 20.00 — 23.00

Где: Центральный ботанический сад

Сколько: от 15 рублей, льготный — от 10 рублей Купить билет