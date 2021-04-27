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«Жив и более-менее здоров»: к задержанному экс-следователю Юшкевичу пустили адвоката

27.04.2021 14:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Жив и более-менее здоров»: к задержанному экс-следователю Юшкевичу пустили адвоката
Фото Надежды Бужан, nn.by
Спустя неделю к задержанному 19 апреля экс-следователю Евгению Юшкевичу пустили адвоката. Об этом TUT.BY сообщила его защитник Мария Колесова-Гудилина.

Марию Колесову-Гудилину пустили к ее подзащитному Евгению Юшкевичу во вторник, 27 апреля. Встреча продлилась около часа.

— Евгений «жив и более-менее здоров. Всем привет», — написала у себя в Twitter Мария.

— Что значат эти слова? — уточнили у нее журналисты.

— У него проблемы с сердцем. Как можно быть полностью здоровым в СИЗО КГБ, — пояснила адвокат и сообщила, что никаких физических повреждений у экс-следователя нет.

Адвоката к Евгению Юшкевичу не пускали с 20 апреля. Почему, говорит защитник, она знала с самого начала, но, так как находится под подпиской о неразглашении, комментировать это не может.

— Евгений в курсе, что на прошлой неделе появилось открытое заявление, в котором подписавшиеся просят, чтобы вас к нему пустили? Свои подписи под документом поставили почти четыре тысячи человек.

— Да, он знает и был очень рад.

Евгений Юшкевич, напомним, перестал выходить на связь 19 апреля. Позже адвокат экс-следователя Мария Колесова-Гудилина написала, что он в СИЗО КГБ. По ее словам, родственникам показали постановление на обыск, где указана статья 289 УК (Акт терроризма).

По месту жительства Юшкевича за эти дни дважды прошли обыски.
 
 
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