Источник материала: UDF



Фото Надежды Бужан, nn.by

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Жив и более-менее здоров»: к задержанному экс-следователю Юшкевичу пустили адвоката Встреча продлилась около часа.

пустили к ее подзащитномуво вторник, 27 апреля. Встреча продлилась около часа.— Евгений «жив и более-менее здоров. Всем привет», — написала у себя в Twitter Мария.— Что значат эти слова? — уточнили у нее журналисты.— У него проблемы с сердцем. Как можно быть полностью здоровым в СИЗО КГБ, — пояснила адвокат и сообщила, что никаких физических повреждений у экс-следователя нет.Адвоката к Евгению Юшкевичу не пускали с 20 апреля. Почему, говорит защитник, она знала с самого начала, но, так как находится под подпиской о неразглашении, комментировать это не может.— Евгений в курсе, что на прошлой неделе появилось открытое заявление, в котором подписавшиеся просят, чтобы вас к нему пустили? Свои подписи под документом поставили почти четыре тысячи человек.— Да, он знает и был очень рад.Евгений Юшкевич, напомним, перестал выходить на связь 19 апреля. Позже адвокат экс-следователя Мария Колесова-Гудилина написала, что он в СИЗО КГБ. По ее словам, родственникам показали постановление на обыск, где указана статья 289 УК (Акт терроризма).По месту жительства Юшкевича за эти дни дважды прошли обыски.