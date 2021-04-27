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Дмитрий Кучук. Фото Сергея Гудилина

«Связь с Кучуком пропала вчера вечером. Скорее всего, ночь он проводил в офисе. Мы знаем, что у него слабая батарея в телефоне, а без электричества подзарядить ее он не мог. Дома он точно не ночевал».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пропал лидер партии «Зеленые» Дмитрий Кучук. Мобильник остался в офисе, а человека нет Где сейчас находится политик, не известно.

В офисе находился только председатель партии. Дверь неизвестным он не открывал, тогда помещение отключили от электроэнергии.Глава Белорусской социал-демократической партииговорит:Утром однопартийцы открыли офис, Кучука там не было. Зато лежал его телефон. Где сейчас находится политик, не известно.26 апреля отмечалась 35-я годовщина чернобыльской катастрофы, «зеленые» были среди заявителей уличной акции «Чернобыльский шлях». Проводить акцию не разрешил Мингорисполком.