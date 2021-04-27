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В Беларусь идет тепло
Источник материала: Навiны
Уже на этой неделе в Беларуси существенно потеплеет. Об этом свидетельствует краткосрочный прогноз Белгидромета.
Синоптики предполагают, что в ближайшие дни температура воздуха в стране будет колебаться:
28 апреля
29 апреля
30 апреля
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Уже на этой неделе в Беларуси существенно потеплеет. Об этом свидетельствует краткосрочный прогноз Белгидромета.
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