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В Беларусь идет тепло

27.04.2021 14:51 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Уже на этой неделе в Беларуси существенно потеплеет. Об этом свидетельствует краткосрочный прогноз Белгидромета.

В Беларусь идет тепло
Фото pixabay.com

Синоптики предполагают, что в ближайшие дни температура воздуха в стране будет колебаться:

28 апреля

  • ночью -4..+2°С;
  • днем +7..+13°С (на юго-западе до +15°С).

29 апреля

  • ночью -2..+5°С;
  • днем +10..+17°С (на юго-западе до +19°С).

30 апреля

  • ночью +5..+10°С;
  • днем от +9°С (на севере) до +19°С (на юго-востоке).

 

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Уже на этой неделе в Беларуси существенно потеплеет. Об этом свидетельствует краткосрочный прогноз Белгидромета.
 
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