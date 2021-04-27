В Беларусь идет тепло

Уже на этой неделе в Беларуси существенно потеплеет. Об этом свидетельствует краткосрочный прогноз Белгидромета.



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Синоптики предполагают, что в ближайшие дни температура воздуха в стране будет колебаться:

28 апреля

ночью -4..+2°С;

днем +7..+13°С (на юго-западе до +15°С).

29 апреля

ночью -2..+5°С;

днем +10..+17°С (на юго-западе до +19°С).

30 апреля

ночью +5..+10°С;

днем от +9°С (на севере) до +19°С (на юго-востоке).