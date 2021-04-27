Степана Латыпова больше не винят в желании отравить силовиков ядом, но...

Источник материала: АФН

Политзаключенному Степану Латыпову с Площади Перемен предъявили обвинения по трем статьям УК, сообщил Следственный комитет.

Примечательно, что муссировавшаяся ранее в том числе по белорусскому зомбоящику версия о желании отравить силовиков ядом уже не фигурирует, зато

выдвинуты новые обвинения:

ч.ч. 1, 2 ст. 342 УК (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта и организации, и активное участие в таких действиях);

ч. 2 ст. 363 УК (сопротивление сотрудникам органов внутренних дел при выполнении ими обязанностей по охране общественного порядка);

ч. 4 ст. 209 УК (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Напомним, Латыпова задержали 15 сентября 2020 года возле трансформаторной будки во дворе Перемен, когда он вместе с другими жильцами защищал мурал от тех, кто хотел его уничтожить. Через несколько дней на госТВ выпустили сюжет про Латыпова и заявили, что он «задержан по подозрению в организации незаконного канала поставки в страну опасных химикатов. В ходе проверки оказалось, что ядохимикаты, которые ввозились под видом товаров народного потребления, — опасные яды. Следствие выясняет, зачем они Латыпову». По зомбоящику и вовсе утверждали, что Латыпов хотел отравить милицию ядом во время массовых беспорядков.

Степан Латыпов — владелец предприятие «Беларбо», которое занимается вырубкой деревьев в труднодоступных местах и их лечением. Его считают главным в стране спасителем от ядовитого борщевика. Он также читал лекции в Белорусском государственном технологическом университете.