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Фотофакт. Как выглядит тюремная котлета
27.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Пенсионерка хочет отдать на экспертизу рыбную котлету, которую принесла домой из заключения.
Скриншот из видео Радыё Свабода
Пенсионерка из Борисовского района провела 10 суток в ИВС. 61-летняя Людмила Авилова рассказала
Из заключения женщина принесла домой рыбную котлету, которую положили в ее порцию накануне освобождения.
— Из чего может быть сделана эта котлета? Понюхайте! Судя по запаху, я считаю, что внутри или гнилая рыба дешевая, или отходы от рыбы. Хотелось бы отдать ее на экспертизу, — сказала пенсионерка.
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«Понюхайте! Внутри гнилая рыба или отходы».
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