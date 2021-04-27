Фотофакт. Как выглядит тюремная котлета

Источник материала: Салiдарнасць

Пенсионерка хочет отдать на экспертизу рыбную котлету, которую принесла домой из заключения.





Скриншот из видео Радыё Свабода

Пенсионерка из Борисовского района провела 10 суток в ИВС. 61-летняя Людмила Авилова рассказала Радыё Свабода о том, что была осуждена за деревянную табличку на доме, которая, по ее словам, была раскрашена «в православные цвета страдания Христа».

Из заключения женщина принесла домой рыбную котлету, которую положили в ее порцию накануне освобождения.

— Из чего может быть сделана эта котлета? Понюхайте! Судя по запаху, я считаю, что внутри или гнилая рыба дешевая, или отходы от рыбы. Хотелось бы отдать ее на экспертизу, — сказала пенсионерка.