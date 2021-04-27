ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Фотофакт. Как выглядит тюремная котлета

27.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Пенсионерка хочет отдать на экспертизу рыбную котлету, которую принесла домой из заключения.    

Фотофакт. Как выглядит тюремная котлета

Скриншот из видео Радыё Свабода

Пенсионерка из Борисовского района провела 10 суток в ИВС. 61-летняя Людмила Авилова рассказала Радыё Свабода о том, что была осуждена за деревянную табличку на доме, которая, по ее словам, была раскрашена «в православные цвета страдания Христа».

Из заключения женщина принесла домой рыбную котлету, которую положили в ее порцию накануне освобождения.

— Из чего может быть сделана эта котлета? Понюхайте! Судя по запаху, я считаю, что внутри или гнилая рыба дешевая, или отходы от рыбы. Хотелось бы отдать ее на экспертизу, — сказала пенсионерка.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Понюхайте! Внутри гнилая рыба или отходы».
 
Новости дня
Новости разные
 
Редкое и красивое: как выглядело суперлуние в разных точках Земли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by