Редкое и красивое: как выглядело суперлуние в разных точках Земли

Источник материала: Sputnik Беларусь

Первое суперлуние 2021 года могли наблюдать жители разных стран мира в ночь с 26 на 27 апреля - космический спутник Земли подошел на максимально близкое расстояние, поэтому выглядел существенно ярче, нежели обычно - примерно на 30% - и крупнее.

"Из-за такой близости к Земле визуально Луна будет выглядеть гораздо больше и ярче, а также меняется ее цвет. Даже если смотреть невооруженным глазом, Луна кажется боле красной", - рассказали астрологи.

Мистический цвет Луна приобретает из-за того, что отражает свет солнца. Оттенок также зависит от степени прозрачности атмосферы.

"Голубые и фиолетовые лучи от Солнца не попадают на Луну. Они формируют голубой цвет неба, а красные солнечные как раз придают специфический цвет", - пояснили Sputnik специалисты. Такой же эффект - красноватая окраска - бывает и при лунных затмениях.

Апрельское полнолуние еще называют розовым - но не из-за цвета лунного диска, а потому, что оно совпадает с цветением дикие флоксов.

В следующий раз суперлуние можно будет наблюдать совсем скоро - в мае, следующее - в июне.

Кроме этих двух астрономических событий – полнолуния и суперлуния - сегодня наблюдается переход Плутона в ретроградное движение. Он продлится до 6 октября 2021 года. Но без мощного телескопа движение Плутона наблюдать невозможно.

Собеседник Sputnik назвал три самых зрелищных, по его мнению, астрономических явления.

"По моему мнению, на первом месте - полное солнечное затмение, когда Луна перекрывает Солнце на несколько минут", - полагает он.

Последний раз такое явление было в 1954 году, а следующее ожидается через 200 лет. Неполное солнечное затмение в Минске можно было наблюдать в марте 2014 года.

На второе место по красоте можно поставить такое астрономические явление, как метеорные дожди в августе, когда очень близко от Земли проходят потоки, которые еще называют "Звездный дождь".

И последнее, по его мнению, в топ-тройке по красоте астрономических явлений, - прохождение планеты по диску Солнца, но его можно увидеть только в телескоп.

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