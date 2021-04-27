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Сбита с толку: Опра Уинфри впервые высказалась об интервью с Меган Маркл

27.04.2021 15:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Американская ведущая Опра Уинфри впервые прокомментировала резонансное интервью принца Гарри и его жены: звезда призналась, что ее удивила смелость Меган Маркл.

Прошло почти что два месяца с момента выхода скандального интервью герцогов Сассекских, в котором они пожаловались на сложную жизнь во дворце. Тогда Маркл заявила, что родственники переживали за цвет кожи ее сына, игнорировали ее суицидальные настроения и доводили до слез, как Кейт Миддлтон.

Все это шокировало не только зрителей, но и саму Опру Уинфри: телеведущая заявила, что не ожидала такой откровенности от Маркл. Своими впечатлениями от разговора она поделилась с коллегой Нэнси О’Дэлл.

"Я действительно была сбита с толку. Это было вроде: Что? Ты хочешь рассказать абсолютно все? Пройти этот путь? Самым впечатляющим это интервью сделало желание обоих открыться, рассказать правду и показать свою уязвимость", – отметила Опра.

Также телеведущая подчеркнула, что сделала все возможное, чтобы предотвратить утечку информации в сеть и СМИ, и она даже не подозревала, что эффект от беседы сохранится на такое длительное время и положит начало скандалу на почве расизма.

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Популярная телезвезда поделилась своими впечатлениями от откровенной беседы с мятежной экс-актрисой и опальным принцем Гарри.
 
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