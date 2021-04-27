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Вассерман рассказал, что Беларуси полезно зафиксировать в Конституции

27.04.2021 15:07 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Вассерман рассказал, что Беларуси полезно зафиксировать в новой Конституции
Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина сообщила, что референдум по поправкам в Конституцию Беларуси планируется провести в январе-феврале 2022 года, о других сроках голосования в конце лета — начале осени текущего года, по словам Ермошиной, "разговора нет". В настоящее время в Минске работает Конституционная комиссия по внесению поправок в основной закон страны. 
© Sputnik / Виктор Толочко
Референдума по Конституции летом точно не будет – Ермошина

Что показывает мировая практика конституционных процессов ― возможно ли изменениями в Конституции кардинально изменить политический и экономический вектор страны? На связи с радио Sputnik известный интеллектуал, аналитик, политический консультант Анатолий Вассерман.

Конституция ― это указание на основные направления деятельности и основные возможности для государства и для страны в целом, в частности, конституция указывает государству, какие средства оно вправе использовать для решения общенародных задач, а какие лучше не употреблять, отмечает собеседник Sputnik.

"Мне представляется, что разработка новой Конституции Беларуси ― дело очень полезное, поскольку обрисует, какие возможности сейчас актуальны, чем сейчас можно и нужно пользоваться,  а всенародное принятие Конституции ― это еще и указание того, что весь народ осознает и в какой-то степени одобряет эти перемены", ― отмечает Вассерман.

Об интеграции с РФ

Надо ли отразить в Конституции приоритетный геополитический вектор для Беларуси и чем это может обернуться в дальнейшем? Собеседник Sputnik отмечает полезность такого шага, но предупреждает о последствиях.

"Думаю, что указание геополитической ориентации на восстановление России как единого целого, а не порезанного, как сейчас, на два десятка ломтиков, ― это несомненно разумная ориентация, но к сожалению, опыт некоторых других частей, прежде всего, Украины, показывает, что ориентация определяется все-таки в большей степени не писанной Конституцией, а некими неписанными настроениями", ― рассуждает Вассерман.

По мнению эксперта, записать в конституции ориентацию на общероссийское единство ― это полезно, но надо иметь ввиду еще и необходимость дальнейшего сохранения этой ориентации, то есть противодействие желающим ее изменить, добавляет эксперт.

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Теги: Минск
 
 
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Приоритетная ориентация для страны определяется не только написанной Конституцией, но и неписанными настроениями в обществе, отмечает известный политический...
 
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