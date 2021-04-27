Источник материала: Sputnik Беларусь

МОСКВА, 27 апр — Sputnik. Ежегодная акция "Георгиевская ленточка" стартовала во вторник на Зубовском бульваре в Москве.

В свой 16-й год акция "Георгиевская ленточка" проходит в офлайн-формате, с 27 апреля по 9 мая включительно во всех регионах России. Предполагается, что к участию в акции присоединятся также страны как ближнего, так и дальнего зарубежья.

Начало "Георгиевской ленточке-2021" было дано в рамках пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве. Ее участниками стали генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева, заместитель руководителя Россотрудничества Павел Шевцов, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" Сергей Макаров, заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Павел Абрамов и руководитель ВОД "Волонтеры Победы" Ольга Амельченкова.

Знак уважения подвигу отцов и дедов

В ходе пресс-конференции символический тираж георгиевских ленточек был передан представителям Россотрудничества, ВОД "Волонтеры Победы" и движению "Бессмертный полк России" для участников шествия, которое пройдет 24 июня.

"Сейчас, когда великую историю Победы советского народа в самой страшной войне пытаются переписать и извратить, как никогда важно еще раз напомнить миру о беспрецедентном героизме тех, кто избавил человечество от ужасов фашизма. Георгиевская ленточка – святой для россиян всех поколений символ, знак нашей памяти и уважения подвигу отцов и дедов", – отметил генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

Акция "Георгиевская ленточка" родилась в стенах агентства и уже стала народной традицией, неотъемлемым символом празднования Дня Победы, добавила заместитель главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Лосева.

"Нам приятно и важно, что остается трогательный и в то же время исторически насыщенный символ подвига нашего народа, исключительного мужества и самопожертвования. Слоганом акции с первых дней стали слова "Я помню! Я горжусь!", пусть они остаются ритмом жизни и для тех, кто будет жить спустя десятилетия после великой победы", - сказала она.

На пресс-конференции была также презентована фотокнига "Память Победы. Хранить вечно", подготовленная службой визуальных проектов медиагруппы "Россия сегодня". Издание, оформленное как полевой военный планшет, включает архивные снимки предшественника "Россия сегодня" – Советского информбюро, 80-летие которого отмечается в 2021 году. На фотографиях запечатлены боевые действия и жизнь советского тыла во время Великой отечественной войны. Книга также рассказывает о буднях военных фотокорреспондентов, составивших славу советской фотографической школы.

До начала пресс-конференции ее гости и посетители пресс-центра могли в формате VR-реконструкции РИА Новости "Неизвестный знаменосец" воссоздать события 30 апреля и 1 – 2 мая 1945 года на крыше Рейхстага.

Иммерсивный проект РИА Новости совместно с Общероссийским общественным гражданско-патриотическим движением "Бессмертный полк России" и при поддержке медиагруппы "Красный квадрат" доступен в приложении РИА.Lab, которое можно скачать на устройства с iOS в AppStore и Android в Google Play в приложении. Для просмотра пользователю необходимы очки виртуальной реальности любого формата, включая картонные. Также доступен просмотр без кардборда в режиме 360.

История создания акции "Георгиевская ленточка"

Акция "Георгиевская ленточка" была задумана журналистами РИА Новости как продолжение редакционного проекта "Наша победа. День за днем", в рамках которого был найден и впервые оцифрован весь архив Совинформбюро, собраны сотни историй молодых людей о том, как их семей коснулась война. Как продолжение этих историй и появился знаменитый слоган акции: "Я помню. Я горжусь". В том же году инициативу поддержало правительство Москвы и общественная организация "Студенческая община".

С 2014 года в акции участвует медиагруппа "Россия сегодня" как преемник лучших традиций РИА Новости. С 2015 года акция проводится в России и за рубежом силами тысяч энтузиастов, среди которых "Волонтёры Победы", Роспатриотцентр, Россотрудничество при информационной поддержке медиагруппы "Россия сегодня".

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