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Погрузчик зацепил микроавтобус на загородной дороге, тот улетел в кювет

27.04.2021 15:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня утром в Червенском районе, на 26-м км автодороги Червень — Ляды — Якшицы, случилось ДТП с участием погрузчика «Амкодор» и микроавтобуса Volkswagen Transporter. Автомобиль от удара съехал в кювет и врезался там в дерево.

Авария произошла около 9:00.

— По предварительной информации, 51-летний водитель, управляя погрузчиком «Амкодор», совершил касательное столкновение с обгоняющим его автомобилем Volkswagen Transporter под управлением 43-летнего водителя. От удара легковой автомобиль съехал в кювет, где совершил наезд на дерево, — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате аварии пострадала 50-летняя пассажирка Volkswagen, с травмами она была госпитализирована. Установлено, что женщина была пристегнута ремнем безопасности. Водители не пострадали. По факту ДТП проводится проверка.

Погрузчик зацепил микроавтобус на загородной дороге, тот улетел в кювет
Погрузчик зацепил микроавтобус на загородной дороге, тот улетел в кювет
Погрузчик зацепил микроавтобус на загородной дороге, тот улетел в кювет
Погрузчик зацепил микроавтобус на загородной дороге, тот улетел в кювет

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Сегодня утром в Червенском районе, на 26-м км автодороги Червень — Ляды — Якшицы, случилось ДТП с участием погрузчика «Амкодор» и микроавтобуса Volkswagen Transporter....
 
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