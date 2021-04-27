Погрузчик зацепил микроавтобус на загородной дороге, тот улетел в кювет

Источник материала: Onliner

Сегодня утром в Червенском районе, на 26-м км автодороги Червень — Ляды — Якшицы, случилось ДТП с участием погрузчика «Амкодор» и микроавтобуса Volkswagen Transporter. Автомобиль от удара съехал в кювет и врезался там в дерево.

Авария произошла около 9:00.

— По предварительной информации, 51-летний водитель, управляя погрузчиком «Амкодор», совершил касательное столкновение с обгоняющим его автомобилем Volkswagen Transporter под управлением 43-летнего водителя. От удара легковой автомобиль съехал в кювет, где совершил наезд на дерево, — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате аварии пострадала 50-летняя пассажирка Volkswagen, с травмами она была госпитализирована. Установлено, что женщина была пристегнута ремнем безопасности. Водители не пострадали. По факту ДТП проводится проверка.

















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